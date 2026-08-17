Independiente y Lanús se enfrentan en un duelo decisivo del Torneo Clausura 2026
Este lunes, Independiente y Lanús se verán las caras en un encuentro vital por el Torneo Clausura. Ambos equipos buscan mejorar su posición en la tabla y asegurar un lugar en copas internacionales.
FOTO: Maxi Meza en el encuentro por Copa Argentina.
Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Lanús e Independiente se enfrentarán este lunes 17 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro es crucial para ambos equipos, ya que buscan mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales.
El partido comenzará a las 17:00 y se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Lanús, con el arbitraje de Sebastián Martínez, quien será asistido por Sebastián Zunino en el VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports Premium.
Lanús llega al partido con seis puntos en la tabla, habiendo cortado una racha negativa con una victoria contundente por 3-0 ante Talleres de Córdoba como visitante. El equipo, dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará aprovechar este impulso para sumar de a tres nuevamente, ya que el torneo es su única competencia tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana.
Por su parte, Independiente también cuenta con seis unidades, aunque atraviesa un momento complicado. El "Rojo" ha sufrido dos derrotas consecutivas por 1-0 ante Vélez y Platense, y además fue eliminado de la Copa Argentina tras caer 4-0 frente a Atlético Tucumán.
Tras esa dura derrota, Gustavo Quinteros dejó su cargo como entrenador y, de manera interina, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu asumirán la dirección del equipo. Ambos técnicos, que previamente estaban a cargo de la Reserva, tienen la tarea de enderezar el rumbo del club en este nuevo desafío ante Lanús.
A pesar de la situación actual, Independiente ya ha definido a su nuevo director técnico, Jadson Viera, quien firmará un contrato por un año, aunque incluirá una cláusula que permitirá rescindirlo en diciembre si hay cambios en la conducción del club tras las elecciones.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
Lanús e Independiente se enfrentarán en un partido clave del Torneo Clausura 2026.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará el lunes 17 de agosto a las 17:00.
¿Dónde se llevará a cabo?
El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Lanús.
¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro será Sebastián Martínez, asistido por Sebastián Zunino en el VAR.
¿Cómo llegan los equipos?
Ambos equipos tienen seis puntos, pero Independiente atraviesa un momento complicado tras varias derrotas.
[Fuente: Noticias Argentinas]