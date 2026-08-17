Independiente y Lanús se enfrentan en un duelo decisivo del Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Lanús e Independiente se enfrentarán este lunes 17 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro es crucial para ambos equipos, ya que buscan mejorar su posición en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El partido comenzará a las 17:00 y se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Lanús, con el arbitraje de Sebastián Martínez, quien será asistido por Sebastián Zunino en el VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports Premium.

Lanús llega al partido con seis puntos en la tabla, habiendo cortado una racha negativa con una victoria contundente por 3-0 ante Talleres de Córdoba como visitante. El equipo, dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará aprovechar este impulso para sumar de a tres nuevamente, ya que el torneo es su única competencia tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Independiente también cuenta con seis unidades, aunque atraviesa un momento complicado. El "Rojo" ha sufrido dos derrotas consecutivas por 1-0 ante Vélez y Platense, y además fue eliminado de la Copa Argentina tras caer 4-0 frente a Atlético Tucumán.

Tras esa dura derrota, Gustavo Quinteros dejó su cargo como entrenador y, de manera interina, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu asumirán la dirección del equipo. Ambos técnicos, que previamente estaban a cargo de la Reserva, tienen la tarea de enderezar el rumbo del club en este nuevo desafío ante Lanús.

A pesar de la situación actual, Independiente ya ha definido a su nuevo director técnico, Jadson Viera, quien firmará un contrato por un año, aunque incluirá una cláusula que permitirá rescindirlo en diciembre si hay cambios en la conducción del club tras las elecciones.