La muerte de un detenido en Siria reabre el debate sobre torturas y abusos en prisiones

FOTO: La muerte de un detenido revive recuerdos de tortura y abusos en prisiones de Siria

DAMASCO, Siria — La muerte de un joven con una grave afección médica, arrestado y presuntamente golpeado por fuerzas de seguridad sirias, ha reavivado oscuros recuerdos de torturas y otros abusos en los centros de detención durante las décadas de gobierno de la dinastía Assad.

En los últimos días, los sirios han recurrido a las redes sociales y han salido a las calles para exigir respuestas sobre la muerte de Mohammad Ghamira, quien fue enterrado el lunes en su ciudad natal de al-Haffah, en la provincia costera de Latakia.

Cuando los insurgentes derrocaron al expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, tras casi 14 años de guerra civil, se destaparon los tristemente célebres prisiones del país. Según grupos de derechos humanos, miles de presos fueron asesinados en ejecuciones masivas o murieron a causa de heridas y enfermedades. Los detenidos eran sometidos a torturas, golpizas y violaciones.

Funcionarios del gobierno del presidente interino Ahmad al-Sharaa han prometido rendición de cuentas en el caso de Ghamira, pero grupos de derechos sostienen que no se trata de un hecho aislado y que los abusos continúan en los centros de detención.

El detenido tenía hemofilia, que afecta la coagulación de la sangre

Ghamira, de 29 años y padre de dos hijos, era voluntario de la organización de defensa civil Cascos Blancos, que operaba en zonas controladas por la oposición antes de la caída de Assad. Murió en un hospital de Latakia el domingo, tras ser liberado de la cárcel. Fue detenido días antes bajo la acusación de robo, según un comunicado del mando de seguridad interna de Latakia, que no brindó más detalles.

El ministro sirio de Gestión de Emergencias y Desastres, Raed al-Saleh, quien anteriormente fue jefe de los Cascos Blancos, afirmó en X que Ghamira falleció por "complicaciones de hemorragias cerebrales y gastrointestinales" derivadas de la golpiza que recibió tras su detención en la comisaría de al-Haffah. Tanto al-Saleh como familiares de Ghamira indicaron que padecía hemofilia, una condición que afecta la coagulación de la sangre.

El tío de Ghamira, Issam Ghamira, declaró en una entrevista con la agencia estatal de noticias SANA que la familia había informado al jefe de policía de al-Haffah sobre la condición de su sobrino, pidiendo que no lo golpearan. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, Ghamira fue agredido mientras estaba bajo custodia.

El Ministerio del Interior anunció una investigación sobre la muerte de Ghamira y afirmó que siete empleados del ministerio fueron detenidos para ser interrogados. El portavoz del ministerio, Noureddine al-Baba, reconoció "fallas y deficiencias" en algunos departamentos de policía, pero sostuvo que otros estaban realizando un trabajo "excepcional". "Si Dios quiere, este doloroso incidente servirá como catalizador para un cambio positivo en las operaciones del Ministerio del Interior", manifestó.

El caso es parte de un problema más amplio

En un informe publicado en marzo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Árabe Siria documentó "tortura y malos tratos" en 18 centros oficiales de detención y 12 "instalaciones improvisadas" en distintas zonas de Siria, entre enero y octubre de 2025. Estas prácticas incluyeron golpizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y violencia sexual.

Sirios por la Verdad y la Justicia, una organización de derechos humanos que monitorea abusos, destacó que "las golpizas severas, las descargas eléctricas, la humillación, las amenazas, la privación de necesidades básicas y las muertes bajo custodia siguen siendo prácticas comunes" a manos de varios actores de seguridad y militares. El grupo concluyó que los incidentes eran demasiado extendidos como para considerarlos hechos aislados, aunque no había evidencia de un sistema centralizado equivalente al aparato de tortura establecido por el régimen de Assad.

Familias por la Libertad, un grupo que representa a familiares de detenidos, afirmó que lo ocurrido con Ghamira reabre las heridas de la tortura y la muerte en detención para miles de familias sirias. "Prácticas que los sirios han luchado durante años por terminar, y cuya reaparición no puede aceptarse hoy", declaró el grupo.