Israel y EE.UU. crean grupos para desmilitarizar Gaza y mejorar salud pública

FOTO: El gobierno israelí exigió la destrucción total del armamento de Hamás antes de evaluar un repliegue.

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, acordaron el lunes establecer dos grupos de trabajo para avanzar en la desmilitarización de Gaza y atender las necesidades de infraestructura y salud pública en el enclave devastado por la guerra, según informó la oficina de Netanyahu.

A la reunión también asistió Nickolay Mladenov, "alto representante para Gaza" de la "Junta de Paz" liderada por Estados Unidos.

La oficina de Netanyahu describió las conversaciones como "profundas y constructivas".

Uno de los grupos de trabajo se enfocará en el desarme y la desmilitarización de Gaza, detalló la oficina en un comunicado, subrayando que tanto Israel como la "Junta de Paz" están determinados a completar la desmilitarización antes de que comience la reconstrucción del enclave.

El segundo grupo se centrará en saneamiento, agua limpia y otros asuntos de salud pública en Gaza, añadió la oficina.

Kushner llegó a Israel un día después de sus conversaciones con el líder de Hamás, Jalil al Haya, en Egipto, una reunión directa poco común que forma parte de los esfuerzos para avanzar en el plan de cese de hostilidades en Gaza.

A principios de este mes, Netanyahu rechazó una hoja de ruta de 15 puntos respaldada por Estados Unidos para Gaza, afirmando que Israel no retirará sus fuerzas del enclave hasta que Hamás esté completamente desarmado.

Kushner ya conversó con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y Mladenov en El Cairo.

Según declaró a la agencia de noticias EFE una fuente de seguridad egipcia citada en un informe del sitio DW, en la reunión previa participó el líder de Hamás, Jalil al Haya, quien reafirmó el compromiso con la hoja de ruta de 15 puntos de Trump, que había sido rechazada el pasado 9 de agosto por Netanyahu.

Durante años, Estados Unidos se negó a mantener contactos con Hamás, al que clasificó como organización terrorista y que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, desencadenando la guerra en Gaza.

El emisario estadounidense insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que este no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, indicaron fuentes cercanas a esas conversaciones.

Un alto mando de Hamás comentó que el grupo expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza y su deseo de que se ejerciera presión sobre Netanyahu, aunque al momento de la elaboración de este informe no habían trascendido detalles de la nueva reunión.