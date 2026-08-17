El Departamento de Justicia de EE.UU. establece un nuevo sistema para la restitución de derechos sobre armas

FOTO: El Departamento de Justicia de Trump busca flexibilizar las restricciones sobre armas de fuego

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó una norma el lunes que facilitará que aquellos a quienes se les ha prohibido poseer armas de fuego por condenas penales puedan solicitar la restitución de sus derechos. Este proceso, impulsado por el recientemente confirmado secretario de Justicia, Todd Blanche, representa un avance para quienes defienden la Segunda Enmienda de la Constitución, que han demandado durante mucho tiempo que las personas no violentas con antecedentes penales puedan recuperar su derecho a poseer armas.

Blanche declaró en un comunicado que "la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, y el gobierno federal no debería privar permanentemente a los estadounidenses de un derecho constitucional sin evaluar si representan un peligro para la seguridad pública". El fiscal general aseguró que el nuevo procedimiento protegerá la "seguridad pública, al tiempo que ofrecerá a los estadounidenses que lo merecen una verdadera oportunidad de restitución".

Esta medida es la más reciente del gobierno del presidente Donald Trump para suavizar las restricciones sobre armas. A principios de este año, el Departamento de Justicia ya había tomado acciones para modificar regulaciones relacionadas con las armas. Además, recientemente decidió no apelar un fallo judicial que anuló regulaciones sobre silenciadores de armas y ciertos tipos de armas.

Históricamente, la ley federal ha permitido que los individuos que han perdido sus derechos sobre armas debido a condenas por delitos graves presenten una solicitud al gobierno para recuperar su derecho a poseer armas. Sin embargo, desde 1992, el Congreso ha obstaculizado que la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos procese estas solicitudes.

La nueva norma busca superar este obstáculo mediante la creación de un sistema de solicitudes que se gestionará a través de un portal en línea.

El Departamento de Justicia ha indicado que la restitución se evaluará caso por caso, considerando el historial y la reputación del solicitante para determinar si representa una amenaza potencial para la seguridad pública. Se anticipa que las solicitudes de personas condenadas por delitos violentos, delincuentes sexuales registrados y aquellos que residen ilegalmente en el país serán rechazadas, a menos que se presenten "circunstancias extraordinarias".