Detienen a iraníes por acechar sinagoga en Manchester con planes terroristas

Dos iraníes vigilaron una sinagoga de Manchester que fue escenario de un ataque mortal hace un año como parte de un plan para colocarle una bomba, manifestó un fiscal el sábado.

Los acusados, Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34, fueron observados realizando tareas de reconocimiento en la sinagoga Heaton Park Congregation y en el Museo Judío en la zona de Cheetham Hill, en el noroeste de Inglaterra. Este hecho fue informado al tribunal, donde se conocieron más detalles sobre el caso.

Ambos fueron detenidos el mes pasado y el viernes enfrentaron cargos por preparar actos terroristas. Durante una comparecencia ante el Tribunal de Westminster, donde la jueza Nina Tempia ordenó su retención, no presentaron declaración de culpabilidad. Tendrán que comparecer nuevamente el 23 de octubre ante el Tribunal Penal Central en Londres.

El fiscal Mark Luckett indicó que los acusados estaban siguiendo instrucciones de una tercera persona, que se cree que se encontraba en Irán. Esta persona supuestamente coordinaba los planes y proporcionaba información sobre cómo fabricar una bomba casera de cloro.

Luckett también destacó que ambos hombres habían estado llevando a cabo "un reconocimiento hostil dentro de la comunidad judía de Manchester". La sinagoga de Heaton Park fue el escenario de un ataque en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, el 2 de octubre de 2025. En esa ocasión, Jihad Al-Shamie, de 35 años, estrelló su automóvil contra las rejas y luego atacó con un cuchillo mientras llevaba un falso cinturón suicida. Este ataque resultó en la muerte de dos miembros de la congregación y dejó a otros tres hombres gravemente heridos. Al-Shamie, quien presuntamente había jurado lealtad al grupo Estado Islámico, fue abatido por la policía.

Se informó que Ahmadyan y Salehi ingresaron al Reino Unido sin autorización en los últimos seis años tras cruzar el Canal de la Mancha en una embarcación. A Salehi se le concedió asilo, mientras que Ahmadyan tiene una solicitud de asilo pendiente.

Vicki Evans, coordinadora de la policía antiterrorista, afirmó que el plan aparentemente fue un hecho aislado y que no existe una amenaza pública en este momento. Evans también indicó que este caso no está relacionado con un presunto plan terrorista en la base estadounidense Fairford, que algunos funcionarios han vinculado con Irán.

"Sé que la noticia de este presunto plan, al conocerse durante el periodo de las Altas Fiestas, ha causado una gran preocupación", declaró Evans. "También coincide con el aniversario del devastador ataque terrorista del año pasado en la sinagoga de Heaton Park y se produce en un contexto más amplio de aumento de incidentes antisemitas en todo el Reino Unido, por lo que somos muy conscientes de que esto probablemente incrementará unas preocupaciones que ya eran elevadas entre la comunidad judía", añadió.