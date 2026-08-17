El gobierno de Trump detiene temporalmente la construcción del muro en Texas por críticas

WASHINGTON — La administración de Trump ha decidido pausar temporalmente la construcción de un muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, mientras el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realiza una inspección en el área.

Este proyecto ha generado una fuerte oposición por parte de líderes y activistas locales, quienes argumentan que la construcción podría dañar un entorno natural de gran importancia. La zona, caracterizada por su terreno escarpado y remoto, ya actúa como un elemento disuasorio para migrantes y contrabandistas, según afirman los críticos.

Rodney Scott, al frente de la CBP, anunció en la red social X que se encontraba en Texas para llevar a cabo una evaluación del terreno. "La CBP está pausando toda actividad de construcción en el Parque Nacional Big Bend mientras visito y realizo una evaluación personal sobre el terreno", comunicó Scott.

El gobierno había recibido previamente un presupuesto de 46.000 millones de dólares para la construcción de un muro que se extendería desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México. Sin embargo, el avance del proyecto ha sido criticado por la exención de numerosas regulaciones ambientales, lo que ha llevado a una aceleración de las obras.

Scott también ha indicado que se espera que la primera sección del muro esté lista para finales del próximo año. Sin embargo, la pausa actual en el Parque Nacional Big Bend pone en duda el cronograma del proyecto y su viabilidad a largo plazo.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por avanzar con la construcción, la oposición en Texas se ha intensificado, particularmente en lo que respecta a la construcción en y alrededor del Parque Nacional Big Bend y un parque estatal vecino.