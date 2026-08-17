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Corte Suprema de EE.UU. vuelve a rechazar apelación de Trump por caso de agresión sexual

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó su decisión sin votos en disidencia, manteniendo la responsabilidad de Trump en el caso de E. Jean Carroll.

17/08/2026 | 16:05Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) — La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a rechazar el lunes la apelación del expresidente Donald Trump, en relación a un fallo que lo declara responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora y periodista E. Jean Carroll. Esta decisión se produce por segunda vez, reafirmando la postura del mes de junio, según informaron cadenas como CNN y CBS News, y reportó la Agencia Noticias Argentinas.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, expresó su satisfacción al conocer la noticia, afirmando que "estamos satisfechos de que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya vuelto a negarse a escuchar este caso". Kaplan destacó que, tras esta resolución, el veredicto unánime del jurado que determinó que Trump agredió sexualmente y luego difamó a Carroll se convierte en definitivo y no puede ser apelado en ningún tribunal.

En cumplimiento de una orden de un tribunal inferior, Trump ya había abonado a Carroll la suma de US$ 5,6 millones. Los representantes legales de Carroll indicaron en un documento judicial que ella planea depositar la indemnización en una cuenta generadora de intereses, hasta que se resuelva la petición de reconsideración del demandado.

E. Jean Carroll había demandado a Trump en 2019 por difamación y, posteriormente, en 2022, volvió a presentar una demanda por difamación y agresión física, luego de que Nueva York aprobara una ley que permitía a las víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. Este segundo caso, el que se inició en 2022, fue el primero en llegar a juicio, donde el jurado otorgó a Carroll la suma de US$ 5 millones.

Lectura rápida

¿Qué decidió la Corte Suprema?
Rechazó la apelación de Trump sobre el fallo que lo declara responsable de abuso sexual y difamación.

¿Quién es la demandante?
E. Jean Carroll, escritora y periodista que acusó a Trump de agresión sexual.

¿Cuánto tuvo que pagar Trump?
Trump pagó a Carroll la suma de US$ 5,6 millones tras el fallo del jurado.

¿Cuándo se presentó la primera demanda?
La primera demanda por difamación fue presentada en 2019.

¿Qué dijo la abogada de Carroll?
La abogada Roberta Kaplan expresó que están satisfechos con la decisión de la Corte Suprema.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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