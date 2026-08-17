Femicidio en Villa Devoto: se conoció el resultado de la autopsia

FOTO: Femicidio en Villa Devoto: los impactantes detalles de la autopsia revelan 46 puñaladas

Romina Calvo, la mujer de 40 años asesinada por su esposo, Walter Humberto Verón, en el barrio porteño de Villa Devoto, recibió 46 puñaladas en un lapso de entre tres y cuatro minutos, según reveló la autopsia.

El agresor utilizó una cuchilla de cocina para provocar las heridas punzocortantes a la víctima en el torso, las axilas, los brazos, la cara, el cuello, la cabeza y la espalda.

Calvo sufrió 53 lesiones: 46 de ellas fueron puñaladas y las otras siete producto del forcejeo que mantuvo con su marido para defenderse.

De acuerdo a la necropsia, la herida que mató a Calvo fue la 36, una cuchillada asestada en el lado derecho del epigastrio, la boca del estómago.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional número 62, a cargo de Darío Bonanno, Secretaría 89 de Juan Pablo Petrecca, caratuló el hecho como femicidio y tentativa de suicidio, al tiempo que los hijos, de 23, 21 y 8 años, se encuentran con asistencia psicológica.

Al determinar que el atacante no se encontraba dentro de la vivienda de Pedro Morán al 5200, se realizó un operativo cerrojo, y se concretó su detención a 200 metros del lugar.

Se constató que tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde se continúa internado en grave estado en terapia intensiva.

Verón había sido condenado en 2018 en una causa por lesiones leves en perjuicio de su pareja.

La denuncia fue realizada en 2017 y el Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial de La Matanza lo declaró culpable un año después.

Además, se negó la existencia de denuncias llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

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