Junta Médica del caso Maradona: este martes declararán un nefrólogo y un toxicólogo

FOTO: Declaraciones clave en el juicio por la muerte de Diego Maradona: expertos médicos brindarán su testimonio

Un nefrólogo y un toxicólogo declararán este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que atraviesa una de sus etapas más decisivas debido a los testimonios de los especialistas que formaron parte de la Junta Médica Interdisciplinaria.

Fuentes del caso informaron que se trata de Hernán Trimarchi, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Británico y profesor titular de Medicina II de la Universidad Católica Argentina (UCA), y Carlos Damín, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández.

Ambos profesionales integraron el análisis coordinado por el comisario mayor y director de Medicina Legal de la Superintendencia de la Policía Científica, Carlos Mauricio Cassinelli, quien ya prestó testimonio en dos ocasiones en este debate oral y público.

De acuerdo a las conclusiones de la Junta Médica, Maradona sufría una enfermedad renal crónica, los riñones presentaban una superficie rugosa en la macroscopía, mientras que se detectó una necrosis tubular aguda y una glomeruloesclerosis con fibrosis intersticial y atrofía muscular leves en la microscopía.

"Según los antecedentes del paciente, el consumo de cocaína puede ser uno de los causales (de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria), el cual no obstante puede ser no excluyente", se lee en uno de los párrafos del escrito de 138 páginas al que accedió la agencia NA.

A su vez, los estudios histopatológicos (complementarios a la autopsia) negaron la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo del ex jugador de Boca, Argentinos Juniors, Napoli, Barcelona y la Selección argentina.

El juicio ingresó en un momento clave a raíz de que el análisis es la prueba más importante para los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, quienes imputaron por homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni.