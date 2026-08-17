Milei criticó al kirchnerismo en el acto por San Martín: "Quieren volver al pasado"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín y aprovechó su discurso para cuestionar al modelo político anterior. "Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos", afirmó.

La ceremonia comenzó minutos antes de las 15 en el Monumento al Libertador, ubicado en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro. El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,Jorge Macri.

Al llegar, Milei saludó individualmente a sus ministros y mantuvo un efusivo abrazo con Jorge Macri. El gesto se produjo en medio del acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, que retomaron las conversaciones para coordinar su estrategia legislativa y explorar eventuales acuerdos electorales.

Durante el homenaje se interpretó el Himno Nacional y ambos dirigentes colocaron una ofrenda floral frente al monumento al prócer. Posteriormente, el Presidente brindó un discurso en el que destacó la figura de San Martín y vinculó su legado con las políticas impulsadas por la administración nacional.

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FOTO: Javier Milei, durante el acto por San Martín en Retiro. (Foto: Daniel Vides/NA)

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"La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno", sostuvo Milei. También advirtió que "los enemigos de la libertad existen y no descansan".

En otro tramo de su intervención, el mandatario apuntó contra quienes pretenden regresar al modelo anterior. "Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos porque, si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente", expresó.

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• El acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO

La conmemoración marcó la reaparición pública de Milei después de diez días. Su última actividad había sido el viaje a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella. Desde entonces, permaneció en la Quinta de Olivos con una agenda reservada.

Durante ese período, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la mesa política del Gobierno asumieron el protagonismo en las negociaciones. La prioridad estuvo centrada en rediseñar la estrategia legislativa tras el reciente revés en el Senado con el proyecto de Propiedad Privada y recomponer los vínculos con los aliados.

En ese contexto, la presencia de Jorge Macri y su abrazo con el Presidente adquirieron especial relevancia. La Libertad Avanza y el PRO mantienen conversaciones para garantizar apoyo a los proyectos del oficialismo en el Congreso y comenzar a discutir el escenario electoral de 2027.

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FOTO: Javier Milei, durante el acto por San Martín en Retiro. (Foto: Daniel Vides/NA)

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El canal de diálogo se reabrió la semana pasada, cuando Karina Milei mantuvo una conversación telefónica con Mauricio Macri. Luego, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a una mesa de negociación con representantes del principal socio parlamentario del Gobierno.

Por el oficialismo participaron Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo "Lule" Menem. El PRO estuvo representado por el jefe de su bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, y el diputado Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Macri.

Ambos sectores acordaron repetir los encuentros cada 15 días. Las conversaciones apuntan inicialmente a reconstruir la confianza y definir una agenda legislativa común, aunque también existe la expectativa de avanzar hacia un acuerdo electoral que incluya los distritos gobernados por el PRO, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri ya manifestó su intención de buscar la reelección en 2027 y expresó su voluntad de alcanzar un entendimiento con La Libertad Avanza. Desde su entorno, no obstante, señalaron que todavía resta definir cómo evolucionará el acercamiento entre ambos espacios.

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