Un urgido Talleres visita a Gimnasia de Mendoza con la necesidad de levantar cabeza
El partido se disputa desde las 21.30 en el estadio Víctor Legrotaglie. La "T" viene de sufrir una dura caída de local ante Lanús. "El Lobo" perdió con Instituto en su último encuentro. Transmite Cadena 3.
17/08/2026 | 16:21Redacción Cadena 3
FOTO: Rick, delantero de un Talleres que necesita ganar.
Talleres visita este lunes a Gimnasia de Mendoza con la necesidad de volver al triunfo y dejar atrás el duro golpe sufrido en su última presentación.
El partido se disputa desde las 21.30 en el estadio Víctor Legrotaglie, donde la “T” buscará sumar tres puntos que le permitan recuperarse después de la derrota como local por 3-0 ante Lanús.
El conjunto mendocino también llega tras una caída. Gimnasia viene de perder ante Instituto en su último encuentro y buscará hacerse fuerte ante su público.
Talleres afrontará así un nuevo desafío en busca de levantar cabeza y volver a sumar en el campeonato, donde tuvo un arranque esquivo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué equipo visita a Gimnasia de Mendoza?
Talleres visita a Gimnasia de Mendoza.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este lunes a las 21.30.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Víctor Legrotaglie.
¿Cuál fue el resultado de la última presentación de Talleres?
Talleres perdió como local por 3-0 ante Lanús.
¿Cómo llega Gimnasia a este partido?
Gimnasia también llega tras una caída, perdiendo ante Instituto.