Palestino-estadounidense regresa a Cisjordania para proteger su hogar ante el asedio de colonos

Qusra, Cisjordania — Un palestino-estadounidense, cuyo hogar en Cisjordania se encuentra sitiado por colonos israelíes desde hace más de una semana, viajó el lunes para unirse a sus familiares en la defensa de la propiedad.

La situación en la aldea de Qusra ha llevado a que grupos de colonos rodeen varias viviendas palestinas, impidiendo que los residentes salgan. En respuesta, Estados Unidos ha condenado el asedio, mientras que el ejército israelí ha enviado tropas a la zona, argumentando que su presencia es para mantener el orden.

Este asedio se produce en un contexto de creciente violencia en Cisjordania, donde los ataques de colonos, alentados por el gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, han aumentado, con incidentes que incluyen el hostigamiento a palestinos y la quema de casas, mezquitas y campos.

Desde el inicio del año, soldados israelíes y colonos han sido responsables de la muerte de 87 palestinos, según informaron funcionarios de salud palestinos. En contraste, los palestinos han matado a tres israelíes, incluidos dos en enfrentamientos ocurridos en la aldea cisjordana de Tell el mes pasado.

El propietario de la vivienda, Loui Ridi, residente en Ohio, aterrizó en Israel mientras los colonos continuaban merodeando por Qusra. Su hermano grabó imágenes donde se observan colonos conduciendo vehículos todoterreno y conversando con soldados.

Ridi también está monitoreando la situación a través de las cámaras de seguridad de su casa. "He estado viendo esto en vivo durante muchos días y ahora ya es la segunda semana. No puedo dormir", declaró a los periodistas en el principal aeropuerto internacional de Israel. "No puedo permitir que los colonos me roben la casa mientras yo lo estoy viendo".

Al llegar a Qusra el lunes por la noche, se reunió con su madre y su hermana antes de dirigirse a su hogar. Su hermano, Qusai Abu Rida, y su hijo adolescente se quedaron dentro de la vivienda para protegerla.

Mientras esperaba que el ejército israelí lo escoltara hasta su casa, Ridi expresó su preocupación por la falta de cambios desde el inicio del asedio. Israel ha declarado el vecindario como zona militar cerrada, pero las imágenes mostraban a soldados interactuando amistosamente con los colonos.

"Debería poder ir a mi casa libremente, cuando quiera", afirmó Ridi. "Es una frustración y una pesadilla para toda la familia".