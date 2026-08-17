EDELAP restablece el servicio eléctrico a 43.000 usuarios tras incendio en Tolosa

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) – EDELAP comunicó que ha logrado restablecer el suministro eléctrico a 43.000 usuarios que se vieron afectados por el incendio ocurrido en la madrugada en la Estación Transformadora Tolosa. Sin embargo, 22.000 usuarios aún carecen de electricidad.

En un informe emitido por la compañía a las 15, se destacó que más del 60% de los afectados ya ha recuperado el servicio. El incidente había dejado inicialmente a casi 65.000 usuarios de diversas zonas de La Plata y localidades aledañas sin electricidad.

Para hacer frente a la situación, EDELAP activó su Plan Operativo de Emergencia, desplegando recursos técnicos para avanzar en la reconfiguración de la red y la normalización del suministro. Este operativo incluye la instalación de más de 15 grupos electrógenos y el envío de personal técnico, priorizando los servicios esenciales, como establecimientos de salud y usuarios electrodependientes.

Los 22.000 usuarios que todavía no cuentan con suministro representan aproximadamente el 5% del total de clientes de EDELAP. La empresa también informó que mantiene comunicación constante con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia a los vecinos afectados de La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.

El incendio se originó alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes en una instalación de la Estación Transformadora Tolosa, situada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. Las causas del siniestro aún están bajo investigación.

El foco ígneo fue controlado cerca de las 6 de la mañana mediante un operativo conjunto de Bomberos, Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP, mientras que personal especializado sigue trabajando para esclarecer las causas del incendio.

EDELAP ha asegurado que continuará informando sobre la evolución del operativo y el progreso en la normalización del suministro.