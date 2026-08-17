La Lucero: de cerrar durante la pandemia a crear uno de los mejores alfajores cordobeses

FOTO: Cerraron durante la pandemia, se reinventaron y crearon un alfajor premiado.

Luciano Farías y Carolina Bulacio atravesaron graves dificultades económicas, debieron cerrar su local durante la pandemia y mantuvieron durante años sus empleos paralelos. Sin embargo, lograron sostener La Lucero, su emprendimiento de alfajores artesanales, y convertirlo en una marca premiada que llegó a competir en el Mundial del Alfajor.

La pareja comenzó su camino dentro de la gastronomía con un servicio de viandas y una panadería. Luego de sufrir una fuerte crisis económica, decidió apostar por un negocio propio en barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba.

El local abrió en noviembre de 2019, pero apenas unos meses después aparecieron las restricciones por la pandemia de coronavirus. Sin ventas suficientes para afrontar el alquiler, tuvieron que bajar las persianas.

"En las malas rachas hay que activar el ingenio y las habilidades que uno tiene guardadas, y ponerlas en funcionamiento ante la estricta necesidad de sobrevivir", expresaron en diálogo con Cadena 3.

Lejos de abandonar el proyecto, Luciano y Carolina comenzaron a ofrecer sus alfajores mediante las redes sociales y a recorrer distintos barrios. Cuando las restricciones se flexibilizaron, buscaron recuperar el contacto directo con los consumidores.

El paso decisivo llegó con las ferias del Paseo de las Artes, en Güemes. Carolina recordó que comenzaron como visitantes en la feria gastronómica Manjares, donde participaban una vez cada 15 días.

Posteriormente, presentaron su propuesta en una convocatoria de la Municipalidad de Córdoba, superaron la fiscalización y consiguieron un puesto permanente. Desde entonces, ampliaron su presencia en exposiciones y eventos desarrollados en distintos puntos del país. "Ya estamos un poco más afianzados y algunas personas conocen lo que hacemos", destacó la emprendedora.

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La consolidación de La Lucero recibió un nuevo impulso mediante el programa Vidriera Productiva del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, que les permitió participar en la exposición Delicatessen & Vinos.

Allí conocieron a los responsables del establecimiento Don Celestino, productores de dulce de leche. La vinculación derivó en la creación de un alfajor elaborado con las tapas, el baño y el diseño de La Lucero, combinado con el dulce de leche de esa firma.

La propuesta fue presentada en TodoLáctea, una de las principales exposiciones de la actividad lechera de la región, realizada en San Francisco. "Todo sucedió en cuestión de días. Nos conocimos, armamos un alfajor, enviamos las muestras y ganamos", relató Carolina. El producto fue elegido como el mejor alfajor cordobés con dulce de leche.

El reconocimiento les permitió competir posteriormente en el Mundial del Alfajor, en Buenos Aires. "Tenemos todas las expectativas que uno pone en lo que hace", señalaron antes de conocerse los resultados del certamen.

El nombre del emprendimiento está inspirado en Lucero, la hija de la pareja, quien tenía apenas seis meses cuando sus padres atravesaron el momento económico más difícil. "Nos fundimos y, si teníamos que encontrar algo que nos obligara a salir adelante, era esa bebita indefensa que nos necesitaba y para quien éramos todo lo que tenía", recordó Carolina, emocionada.

La emprendedora afirmó que nunca evaluaron otra alternativa que no fuera continuar: "No había ningún tipo de excusa. Había que salir adelante por ella. No podíamos ponerle otro nombre a lo que hoy nos motiva, nos hace seguir y nos propone crecer y ser mejores todos los días".

Pese al crecimiento de la marca, ninguno de los dos pudo todavía dedicarse exclusivamente a la producción de alfajores. Luciano trabaja como chofer y repartidor en una empresa, mientras que Carolina es nutricionista.

El objetivo es alcanzar la estabilidad necesaria para vivir del emprendimiento y llevar sus productos más allá de Córdoba. "Queremos formar nuestro negocio y hacer llegar al mundo lo que hacemos", expresaron.

La pareja también valoró el acompañamiento del Estado provincial, especialmente por la visibilidad conseguida en exposiciones. "No nos regalaron nada; nos ayudaron a mostrarnos en el momento justo", aclararon.

Para Luciano y Carolina, el desarrollo de los emprendimientos requiere combinar el esfuerzo personal con políticas públicas correctamente orientadas. "Siempre que haya voluntad desde abajo y acompañamiento desde arriba, hay posibilidades. Hay que seguir peleándola y remando", concluyeron.

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Entrevista de Guillermo López.