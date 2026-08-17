Advierten por un posible terremoto de gran magnitud en Mendoza "en el corto plazo"

FOTO: Los terremotos en Colombia y Venezuela generan preocupación en especialistas.

Los recientes movimientos sísmicos registrados en Venezuela y Colombia volvieron a poner la atención sobre la actividad tectónica en la región. En ese contexto, especialistas mendocinos advirtieron sobre la posibilidad de que la provincia registre un terremoto de gran magnitud en el corto plazo.

El geólogo Javier García explicó a Cadena 3 que existe la posibilidad de que se produzca un movimiento telúrico "de entre 7 y 7,5 grados de magnitud", aunque remarcó que no se puede establecer con certeza cuándo ocurriría.

“Puede llegar a haber en un corto plazo un terremoto de entre 7 y 7,5 grados. No es certero”, señaló García.

La advertencia se da luego de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, en un contexto de actividad sísmica que volvió a generar preocupación entre especialistas y habitantes de distintas zonas cordilleranas.

Sin embargo, la posibilidad planteada por el especialista no implica una predicción precisa del momento en que podría producirse un terremoto. La ocurrencia y el momento exacto de los grandes sismos no pueden determinarse con certeza.

Informe de Facundo Dimaría