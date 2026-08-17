FOTO: Desmantelan red de riñas en Brandsen: más de 100 gallos rescatados y 27 detenidos

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- En un operativo llevado a cabo por la Policía Federal, se logró el rescate de al menos 111 gallos que eran forzados a participar en riñas clandestinas en un boliche de Brandsen, Buenos Aires. Como resultado de la intervención, 27 hombres fueron detenidos por infringir la Ley 14.346, que prohíbe el maltrato animal.

La fiscal Mariana Albiazu, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, solicitó la asistencia del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal para investigar la situación en el local bailable. Los agentes confirmaron la existencia de peleas de gallos en el establecimiento, que se encuentra sobre la Ruta Provincial 215, a la altura del kilómetro 44. En este lugar, cientos de gallos eran sometidos a enfrentamientos con apuestas económicas.

Ante esta situación, el Juzgado de Garantías N.°1 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la dirección del magistrado Guillermo Atencio, autorizó allanamientos en el local, donde los oficiales realizaron el rescate de los 111 animales. Estos gallos fueron trasladados a una granja especialmente acondicionada para su recuperación y cuidado.

El operativo también resultó en la detención de 27 hombres, entre los que se encontraba el supuesto organizador de las peleas. Todos ellos quedaron a disposición de la Justicia por violar la legislación que protege a los animales.

Además, los federales incautaron varios elementos durante el operativo, incluyendo dos teléfonos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencias de riñas de gallos y documentación relevante para la investigación.