Jorge Baliño explicó su decisión de anular el gol de Platense frente a Boca en el Clausura

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- Boca rescató un punto en su visita a Platense en Vicente López, en el encuentro por la quinta fecha del Torneo Clausura. El empate estuvo envuelto en una polémica decisión del árbitro designado, Jorge Baliño, que anuló lo que era el segundo tanto del "Calamar" por decisión desde el VAR sin revisar la jugada en campo.

Debido a esto, Baliño se expresó en defensa de su decisión con respecto a la invalidación del tanto de Luciano Giménez, por una presunta mano del delantero, y posteriormente se pudo observar en las repeticiones un toque de la misma forma pero del defensor Dylan Gorosito: "Cuando vi las imágenes en un video, consideré que estuvo bien el no llamado del VAR porque el movimiento del defensor es natural; no hace un movimiento hacia la pelota sino que es al revés".

A su vez, el árbitro dio detalles de cómo vivió la jugada del gol previo al dictamen final: "En campo, puedo ver los gestos, pero era difícil definir si el balón impacta en la mano de cualquiera de los jugadores; por eso en el momento señalé el gol, debido a que desde la dirección donde estaba me tapan los cuerpos de ambos".

"En ese momento esperé la resolución del VAR para confirmar o anular el gol, como terminó siendo"; además, señaló que no "pudo hablar" con Lucas Novelli (árbitro asignado para el VAR) después del partido, pero que en diálogo con los asistentes les mencionó que vio "una posible mano de Gorosito", afirmó Baliño.

En este sentido, también defendió a los árbitros responsables del sistema de videoarbitraje, quienes definieron la jugada sin necesidad de que Jorge fuera a ver la jugada en la pantalla dentro del campo: "Son muchas consideraciones para cobrar la nulidad; podemos entrar en la discusión de si tendría que haberla resuelto yo desde el campo o si estuvo bien que la definan desde el VAR, no me pareció mal eso, porque son árbitros, tienen las mismas consideraciones, conocen el reglamento para saber si sancionar un penal o no".