Asaltaron a un repartidor de Mercado Libre en Córdoba: le robaron el auto con la mercadería

Un repartidor de Mercado Libre fue asaltado junto a su esposa mientras realizaba entregas en el barrio Villa Urquiza, en Córdoba capital. Los delincuentes le robaron el vehículo, que estaba cargado con mercadería, y lo golpearon durante el ataque.

Sergio contó a Cadena 3, se dirigía junto a su esposa a una vivienda para realizar una entrega cuando fueron abordados por seis personas, entre ellas cinco menores y un adulto.

“Nos abordaron seis personas, que salieron de la esquina del domicilio, que era un domicilio ficticio. Iba con mi mujer, repartiendo los dos. Mi hijo, gracias a Dios, no iba”, relató.

Según su testimonio, los agresores se dividieron para atacar a la pareja. Uno de ellos habría exhibido un arma y, durante el forcejeo, Sergio recibió un golpe en la nuca que le hizo perder el conocimiento.

“A mi mujer le pusieron un revólver en la cara. Lo declaramos en la unidad judicial. Había un mayor y el resto eran menores”, aseguró.

Tras el robo, la pareja realizó la denuncia y dio aviso a la Policía. Sergio destacó la rapidez con la que actuaron los efectivos: “La Policía en dos minutos estaba ahí. Llamamos al 911 con el celular de un vecino. En cinco minutos encontramos el auto”.

El vehículo fue recuperado, aunque los delincuentes se habían llevado la mercadería que transportaba. Según el repartidor, desaparecieron alrededor de 40 bultos que tenía previsto entregar.

Sergio también cuestionó la situación de inseguridad en la zona y el comportamiento de algunos vecinos frente al hecho.

“Me preocupa que haya tanta liviandad. La gente del barrio los encubre”, afirmó.

Además, contó que en la comisaría se presentó la madre de uno de los detenidos y, según su relato, le pidió que se quedara tranquilo porque era menor.

El caso quedó bajo investigación judicial. La víctima remarcó que durante el asalto hubo un arma de fuego involucrada y que tanto él como su esposa fueron agredidos.

Informe de Orlando Morales