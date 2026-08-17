Atlético Tucumán superó 1-0 a Estudiantes y lo dejó en problemas en la tabla de descenso

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- Atlético Tucumán logró una victoria clave al imponerse 1-0 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Este triunfo no solo permite al equipo tucumano posicionarse en los lugares de clasificación a los playoffs, sino que también deja a su oponente en una complicada situación dentro de la zona de descenso.

El único tanto del partido fue anotado por el defensor paraguayo Clever Ferreira, quien marcó a los 37 minutos del segundo tiempo. A pesar de que Atlético Tucumán terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Ignacio Galván, logró mantener la ventaja y asegurar los tres puntos en su visita a Córdoba.