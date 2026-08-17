Atlético Tucumán superó 1-0 a Estudiantes y lo dejó en problemas en la tabla de descenso
El equipo tucumano consiguió meterse a los puestos de clasificación a los playoffs.
FOTO: Atlético Tucumán vuelve de Córdoba con los tres puntos.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- Atlético Tucumán logró una victoria clave al imponerse 1-0 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Este triunfo no solo permite al equipo tucumano posicionarse en los lugares de clasificación a los playoffs, sino que también deja a su oponente en una complicada situación dentro de la zona de descenso.
El único tanto del partido fue anotado por el defensor paraguayo Clever Ferreira, quien marcó a los 37 minutos del segundo tiempo. A pesar de que Atlético Tucumán terminó el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Ignacio Galván, logró mantener la ventaja y asegurar los tres puntos en su visita a Córdoba.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Atlético Tucumán venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en la quinta fecha del Torneo Clausura.
¿Quién anotó el gol?
El gol fue marcado por Clever Ferreira a los 37 minutos del segundo tiempo.
¿Qué implicancias tiene este resultado?
Con esta victoria, Atlético Tucumán se clasifica a los playoffs y Estudiantes se hunde en la zona de descenso.
¿Qué pasó con Ignacio Galván?
Ignacio Galván fue expulsado durante el partido, dejando a su equipo con un jugador menos.
¿Cuándo y dónde se jugó el partido?
El partido se disputó el 17 de agosto en Córdoba.
[Fuente: Noticias Argentinas]