Hakainde Hichilema es reelegido presidente de Zambia con más del 51% de los votos

FOTO: El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, es reelegido para un segundo mandato

JOHANNESBURGO — El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, ha sido reelegido para un segundo mandato de cinco años, según anunció la Comisión Electoral del país en la madrugada del martes. Hichilema fue declarado ganador absoluto de las elecciones presidenciales del pasado jueves, logrando más del 51% de los sufragios sin necesidad de una segunda vuelta.

De acuerdo con la comisión electoral, Hichilema obtuvo un total de 2.965.326 votos, superando a su competidor más cercano, el líder opositor Brian Mundubile, quien alcanzó 1.856.217 votos.

"Por lo tanto, declaro a Hichilema Hakainde como presidente electo de la República de Zambia en este día 18 de agosto de 2026", expresó Mwangala Zaloumis, presidenta de la comisión.

La victoria de Hichilema se produjo en unas elecciones que fueron observadas con gran atención. El recuento de votos fue suspendido el viernes pasado y luego reanudado bajo estrictas medidas de seguridad, luego de que se reportaran ataques contra funcionarios en algunos centros de votación y el robo de varias papeletas.

Además, el gobierno informó que varias figuras destacadas de la oposición fueron detenidas la noche de las elecciones, siendo acusadas por la policía de representar una amenaza para la seguridad del Estado.

Mundubile denunció que la policía realizó un allanamiento en su residencia, calificando el hecho como un ataque contra su vida.