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Clima en Buenos Aires para el martes 18 de agosto: pronóstico de lluvias y frío

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un martes nublado y fresco en Buenos Aires y el conurbano, con probabilidad de precipitaciones matinales. Cuándo mejoran las condiciones.

17/08/2026 | 23:00Redacción Cadena 3

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Clima en Buenos Aires para el martes 18 de agosto: pronóstico de lluvias y frío

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el martes 18 de agosto de 2026 un día gris y frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un cielo mayormente nublado durante todo el día.

Las temperaturas se situarán entre los 8 y 12 grados, con una probabilidad de lluvias durante las primeras horas de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Las condiciones comenzarían a mejorar lentamente el miércoles, cuando se espera una disminución de la nubosidad y la posibilidad de que el sol vuelva a brillar en varios momentos del día.

Así, tras un martes caracterizado por el frío, las nubes y la posibilidad de lluvias matinales, el miércoles podría ofrecer un alivio en las condiciones meteorológicas para los residentes del AMBA.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para el martes 18 de agosto?
Un día gris y frío con probabilidades de lluvias matinales.

¿Cuál es la temperatura pronosticada?
Se prevén temperaturas entre 8 y 12 grados.

¿Cuándo mejorará el clima?
Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar el miércoles.

¿Qué se puede esperar para el miércoles?
Se anticipa una disminución de la nubosidad y aparición del sol.

¿Quién proporciona esta información?
La información es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

[Fuente: Noticias Argentinas]

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