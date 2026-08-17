FOTO: Clima en Buenos Aires para el martes 18 de agosto: pronóstico de lluvias y frío

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el martes 18 de agosto de 2026 un día gris y frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un cielo mayormente nublado durante todo el día.

Las temperaturas se situarán entre los 8 y 12 grados, con una probabilidad de lluvias durante las primeras horas de la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Las condiciones comenzarían a mejorar lentamente el miércoles, cuando se espera una disminución de la nubosidad y la posibilidad de que el sol vuelva a brillar en varios momentos del día.

Así, tras un martes caracterizado por el frío, las nubes y la posibilidad de lluvias matinales, el miércoles podría ofrecer un alivio en las condiciones meteorológicas para los residentes del AMBA.