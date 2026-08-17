Aitxuri Isasmendi marca el gol más veloz de la historia del fútbol argentino en solo 3 segundos

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- El fútbol marplatense vivió este fin de semana un momento histórico: Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol argentino: apenas tres segundos después del pitazo inicial.

El increíble tanto ocurrió en el estadio Mario Della Torre, donde El Cañón enfrentó a Nación. Isasmendi quedó unos metros dentro de su campo, esperó el pase hacia atrás de un compañero y advirtió que el arquero rival estaba muy adelantado, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.

Sin dudarlo, ejecutó un remate preciso desde larga distancia que viajó directo al arco y significó el 1-0 cuando apenas habían transcurrido tres segundos.

La marca obligó a revisar los antecedentes. En Primera División, el récord estaba en manos de Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia de La Plata ante Huracán en 1979, a los cinco segundos.

Entre todas las categorías del fútbol argentino, el registro anterior pertenecía a Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, que le marcó a JJ Urquiza en 2023 a los cuatro segundos.

Ahora, Isasmendi quedó solo en la cima con un gol prácticamente imposible de superar: tres segundos después de comenzado el partido.