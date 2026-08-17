Aitxuri Isasmendi marca el gol más veloz de la historia del fútbol argentino en solo 3 segundos
Ocurrió en Mar del Plata durante el partido entre El Cañón y Nación. Aitxuri Isasmendi sorprendió a todos desde el saque inicial y rompió una marca que llevaba décadas intacta.
FOTO: Aitxuri Isasmendi, el auto del golazo. Foto: GASTÓN YNSAURRALDE (@gaston_ynsaurraldeph)
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- El fútbol marplatense vivió este fin de semana un momento histórico: Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol argentino: apenas tres segundos después del pitazo inicial.
El increíble tanto ocurrió en el estadio Mario Della Torre, donde El Cañón enfrentó a Nación. Isasmendi quedó unos metros dentro de su campo, esperó el pase hacia atrás de un compañero y advirtió que el arquero rival estaba muy adelantado, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.
Sin dudarlo, ejecutó un remate preciso desde larga distancia que viajó directo al arco y significó el 1-0 cuando apenas habían transcurrido tres segundos.
La marca obligó a revisar los antecedentes. En Primera División, el récord estaba en manos de Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia de La Plata ante Huracán en 1979, a los cinco segundos.
Entre todas las categorías del fútbol argentino, el registro anterior pertenecía a Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, que le marcó a JJ Urquiza en 2023 a los cuatro segundos.
Ahora, Isasmendi quedó solo en la cima con un gol prácticamente imposible de superar: tres segundos después de comenzado el partido.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Mar del Plata?
Aitxuri Isasmendi marcó el gol más rápido de la historia del fútbol argentino, a los tres segundos del inicio del partido.
¿Quién es Aitxuri Isasmendi?
Es un jugador de El Cañón, quien sorprendió al arquero rival con un remate desde larga distancia.
¿Cuándo se registró este gol?
El gol se convirtió el 17 de agosto de 2026 durante un partido entre El Cañón y Nación.
¿Dónde tuvo lugar el evento?
El histórico gol se anotó en el estadio Mario Della Torre, ubicado en Mar del Plata.
¿Por qué es significativo este gol?
Rompió un récord que se mantenía desde 1979, estableciendo un nuevo estándar en el fútbol argentino.
[Fuente: Noticias Argentinas]