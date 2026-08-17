Trágico accidente en Jujuy: mujer fallece tras caer con su camioneta desde 80 metros

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Una mujer de 58 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas este domingo tras el despiste y la posterior caída de una camioneta desde 80 metros por un barranco en la Cuesta de Lipay, en Jujuy.

El hecho ocurrió a las 16:30, sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 30, en sentido Sur-Norte, donde el rodado Toyota SW4 perdió el control y se precipitó desde la altura citada, según informó el portal del diario El Tribuno.

Como consecuencia del choque, una de las pasajeras, oriunda de la provincia de Buenos Aires, falleció a causa de las graves heridas, mientras que los otros cuatro ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy.

Efectivos de la Unidad Regional 3, personal del SAME y Bomberos concurrieron a la escena y constataron el deceso de la mujer, al tiempo que peritos de Criminalística realizaron análisis de rigor para determinar las circunstancias del accidente vial.

Otro siniestro fatal en la misma zona

Hace casi un mes, un niño de 11 años falleció, al tiempo que cuatro pasajeros presentaron heridas cuando su Renault Fluence desbarrancó en una curva de la Cuesta de Lipay.

La familia, que reside en el partido bonaerense de Ezeiza, viajaba desde Salinas Grandes en dirección a Purmamarca.

El conductor, un hombre de 36 años, sostuvo que el vehículo tuvo un inconveniente técnico en el sistema de frenos y no logró tomar la curva en la autovía.