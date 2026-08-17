Cómo es el primer Patio Federal Argentino en el mundo

El primer Patio Federal Argentino en el mundo está en España: se inauguró en 2021, con motivo del aniversario de la muerte de José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú.

Desde hace cinco años, un "pedacito" de la celeste y blanca se puede apreciar en los escudos de las provincias de la República Argentina colocados en la Casa Museo de los padres de San Martín, en Cervatos de la Cueza, en Palencia.

Se trató de una iniciativa de Adrián Cragnolini, corresponsal en España de Cadena 3, y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza y de la Diputación de Palencia, además de la colaboración del Centro de Artesanía de Castilla y León.

Este 17 de agosto, nuevamente vuelve a cobrar fuerza la presencia del Patio Federal que evoca al padre de la Patria.