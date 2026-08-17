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Cómo es el primer Patio Federal Argentino en el mundo

Un "pedacito" de la celeste y blanca se puede apreciar en los escudos colocados en la Casa Museo de los padres de San Martín, en la localidad de Palencia, España. Entrá y mirá.

17/08/2026 | 19:48Redacción Cadena 3

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El Patio Federal Argentino está en Palencia, España.

FOTO: El Patio Federal Argentino está en Palencia, España.

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El primer Patio Federal Argentino en el mundo está en España: se inauguró en 2021, con motivo del aniversario de la muerte de José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú.

Desde hace cinco años, un "pedacito" de la celeste y blanca se puede apreciar en los escudos de las provincias de la República Argentina colocados en la Casa Museo de los padres de San Martín, en Cervatos de la Cueza, en Palencia.

Se trató de una iniciativa de Adrián Cragnolini, corresponsal en España de Cadena 3, y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza y de la Diputación de Palencia, además de la colaboración del Centro de Artesanía de Castilla y León.

Este 17 de agosto, nuevamente vuelve a cobrar fuerza la presencia del Patio Federal que evoca al padre de la Patria.

Lectura rápida

¿Cuál es el primer Patio Federal Argentino y dónde está ubicado? El primer Patio Federal Argentino está en España.

¿Cuándo se inauguró el Patio Federal Argentino? Se inauguró en 2021.

¿Quién fue el impulsor de esta iniciativa? La iniciativa fue impulsada por Adrián Cragnolini.

¿Qué apoyos recibió esta iniciativa? Contó con el apoyo del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza y de la Diputación de Palencia.

¿Qué se recuerda el 17 de agosto? Se recuerda la presencia del Patio Federal que evoca a José de San Martín.

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