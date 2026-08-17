All Boys se llevó el clásico ante Nueva Chicago en la Primera Nacional por 1-0

FOTO: All Boys se quedó con el clásico ante Nueva Chicago en la Primera Nacional.

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- All Boys, con lo justo, se quedó con el clásico ante Nueva Chicago por 1-0 en el marco del cruce interzonal por la vigésimoquinta fecha de la Primera Nacional.

El gol del triunfo para el "Albo" lo protagonizó el defensor Alejo Tabares, con un cabezazo a los 12 minutos del primer tiempo, tras una jugada preparada desde el córner derecho con asistencia proveniente de un centro preciso de Nicolás Barrientos.

All Boys llegó al clásico con seis partidos sin conocer la victoria; en el último partido rescató un empate 1-1 ante Central Norte de Santiago del Estero, en condición de local en el estadio Islas Malvinas, mientras que Nueva Chicago venía de perder 2-0 contra Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio El Gigante del Norte.

El encuentro se jugó en el estadio Islas Malvinas, colmado de hinchas de All Boys cantando y silbando en la salida de los once de Nueva Chicago. Con el humo de colores y las banderas desplegadas, el encuentro se jugó al ritmo de la segunda división del fútbol argentino. Apenas a los 3 minutos, el árbitro sacó la primera amarilla a Alejo González, de la visita.

Posteriormente, Alejo Tabares de cabeza abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, tras el centro preciso de Nicolás Barrientos proveniente de una jugada preparada desde el córner derecho, en lo que sería el único tanto del partido.

En el complemento, Ulises Delgado se perdió la chance de ampliar el resultado al borde del área chica, tras el rebote del arquero Luciano Jachfe, quien detuvo el remate de Luciano Leguizamón.

A los 39 minutos, Nueva Chicago tuvo el empate en los pies de Sebastián Cocimano, tras el pase de Enzo Roldán al medio del área, pero fue anulado por el línea por fuera de juego del mismo.

Con el partido finalizado, el "Albo" suma 27 puntos, posicionándose decimotercero al acumular su quinta victoria, 12 empates y 8 derrotas en la Zona A; por su lado, el "Torito" quedó decimocuarto con 29 unidades al cosechar 7 victorias, 8 empates y 9 derrotas.

El próximo desafío en la fecha número 26, All Boys deberá visitar a Ferro Carril Oeste, puntero de la Zona A, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, en el barrio Caballito el lunes 24 desde las 20; mientras que Nueva Chicago deberá recibir a Atlanta el sábado 22 en el estadio República de Mataderos.