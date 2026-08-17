Madrid rinde homenaje a García Lorca con una emotiva procesión en su 90° aniversario de fusilamiento

Una escultura de Federico García Lorca fue el centro de atención este lunes en Madrid, donde más de 200 personas se unieron a una intervención artística que marca 90 años desde su fusilamiento. Esta acción, titulada "Saca Nocturna", fue organizada por el colectivo La Juan Gallery y comenzó en el Palacio de Velázquez, ubicado en el Parque del Retiro. La escultura, creada por Fernando Sánchez Castillo, es parte de la exposición "La Perla Peregrina" en el Museo Reina Sofía.

Los participantes, ataviados con los colores del arcoíris, llevaron la figura del poeta en un recorrido simbólico, mientras resonaban gritos de "Federico vive". La procesión incluyó paradas en lugares emblemáticos de Madrid relacionados con la vida y obra del autor, como la Cuesta de Moyano, el Paseo del Prado, y el Jardín Botánico, culminando en la plaza de Santa Ana.

Durante el trayecto, hubo lecturas de poemas, música, danza y diversas performances. Esta propuesta rememoró las "sacas nocturnas", los traslados de prisioneros que durante la Guerra Civil y la dictadura franquista a menudo culminaban en ejecuciones. Los organizadores buscaron resignificar esta práctica, transformándola en un acto de memoria y reparación simbólica. Uno de los mensajes centrales de la intervención fue "sacar el cuerpo de Federico para devolverlo al pueblo", en un esfuerzo por recordar a los miles de desaparecidos cuyos restos aún no han sido recuperados.

García Lorca fue fusilado en agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil, y sus restos nunca han sido hallados. Su muerte, a los 38 años, lo convirtió en un símbolo de la represión franquista y de la memoria democrática en España. La escultura que participó en la intervención fue diseñada por Sánchez Castillo a partir de una fotografía de Lorca durante su etapa en La Barraca. La postura de la figura, con los brazos alzados y en movimiento, busca reflejar la imagen de un poeta vivo y alegre, contrastando con la tragedia de su muerte.

La "Saca Nocturna" finalizó en la plaza de Santa Ana, frente al Teatro Español, donde se erige un monumento permanente en honor al poeta. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa "Cultura Orgullosa", promovido por el Ministerio de Igualdad en colaboración con el Ministerio de Cultura de España.