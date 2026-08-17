Disminuyen ligeramente las tasas de vacunación escolar en Estados Unidos y aumentan las exenciones

NUEVA YORK — Las tasas de vacunación de los niños que ingresan al kínder en Estados Unidos experimentaron una ligera disminución el año pasado, mientras que la proporción de menores que solicitaron exenciones alcanzó un máximo histórico, de acuerdo con los datos federales publicados recientemente.

La tasa de exenciones subió a un 4,2%, en comparación con el 3,6% del año anterior, lo que equivale a aproximadamente 155.000 niños en todo el país durante el ciclo escolar 2025-2026. Este es el cuarto año consecutivo que la tasa de exenciones alcanza un récord, siendo la mayoría de estas solicitudes realizadas por padres que optan por no vacunar a sus hijos por razones no médicas. Las exenciones se incrementaron en 41 estados y en el Distrito de Columbia.

Los especialistas han señalado la confusión generada por los funcionarios de salud federales. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, ha sido una figura prominente en el movimiento antivacunas y, en los últimos 18 meses, ha intentado revisar y reducir las directrices de vacunación infantil. Recientemente, Donald Trump pidió recomendaciones renovadas que respalden la desacreditada teoría de espaciar las vacunas infantiles en visitas médicas separadas.

"El origen de esto se debe principalmente a que ha habido tanto caos y confusión en los sistemas de recomendaciones de vacunación en el último año, más o menos", afirmó el doctor James Campbell, de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Las tasas de vacunación bajaron para muchas enfermedades

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que el 92,4% de los niños en jardín de infancia de 2025-26 recibió las vacunas obligatorias contra el sarampión, las paperas y la rubeola, lo que representa una ligera disminución respecto al año anterior. Antes de la pandemia de COVID-19, esta tasa era del 95%, nivel necesario para evitar brotes de enfermedades.

La disminución en las tasas de vacunación también se observó en la vacuna contra la polio, la combinada contra difteria, tétanos y tosferina, y en la primera dosis de la vacuna contra la varicela. Sin embargo, la tasa de vacunación contra la hepatitis B se mantuvo estable, dado que esta vacuna se aplica poco después del nacimiento. Los recientes esfuerzos federales por alterar las recomendaciones para esta vacuna podrían tardar en reflejarse en las tasas de vacunación de los niños de jardín de infancia, según el doctor Campbell.

Las cifras fueron presentadas en un contexto en el que Estados Unidos enfrenta su peor año de infecciones de sarampión desde 1991. Más de un cuarto de millón de niños que ingresan al kínder son susceptibles a esta enfermedad, con concentraciones de no vacunados que varían significativamente según la región, lo que explica la intensidad de los brotes.

Este es el momento en que los funcionarios de salud pública suelen destacar los beneficios de las vacunas

Los datos de los CDC se publican en un momento en que las autoridades escolares y de salud de todo el país instan a los padres a vacunar a sus hijos, coincidiendo con el inicio del año escolar. "La temporada de regreso a clases es un recordatorio importante de que proteger la salud de nuestros niños es una responsabilidad compartida", afirmó Dev Sangvai, secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. "Las vacunas ayudan a mantener a nuestros niños y adolescentes sanos y en el aula".

Tradicionalmente, los CDC publicaban los datos de vacunación en su informe semanal, pero desde que asumió el gobierno de Trump, la agencia ha optado por compartir los datos en línea. Este año, emitieron un comunicado breve señalando la ligera disminución en la cobertura de vacunación y alentando a los padres a discutir las opciones de vacunación con sus médicos.

Las tasas de exenciones médicas se mantienen estables

Los funcionarios de salud pública prestan atención a las tasas de vacunación de los niños de kínder, ya que las escuelas son focos de gérmenes y potenciales plataformas de brotes en la comunidad. Aunque las tasas de vacunación han sido altas gracias a los requisitos escolares, todos los estados permiten exenciones para niños con condiciones médicas que impiden la vacunación y la mayoría también permite exenciones por motivos religiosos o no médicos.

En la última década, el porcentaje de niños de jardín de infancia con exenciones médicas ha permanecido estable en alrededor del 0,2%, mientras que el porcentaje de exenciones no médicas ha aumentado. En Idaho, el 17,5% de los niños de kínder tenía una exención para una o más vacunas, en contraste con menos del 0,5% en Connecticut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.