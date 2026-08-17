FOTO: Transformá tu patio en un oasis privado con plantas y sin cercas

Si alguna vez sentiste que tu patio se asemeja más a un acuario que a un refugio personal, no estás solo. Muchos propietarios enfrentan este desafío y la solución no siempre implica instalar una cerca más alta. De hecho, algunas de las mejores alternativas para lograr privacidad son estructuras vivas que no solo embellecen el espacio, sino que también pueden contribuir al bienestar de la fauna local.

Para ayudarte a transformar tu patio en un verdadero oasis privado, consultamos a tres expertos en el tema: un diseñador de jardines, un especialista en plantas nativas y un profesional del cuidado de plantas. A continuación, compartimos sus mejores consejos para crear un espacio verde y acogedor, independientemente del tamaño de tu lote.

Uno de los errores más comunes que cometen los propietarios es optar por una cerca de privacidad sin considerar primero las plantas. Según el diseñador de jardines, las pantallas vivas ofrecen una solución más estética y natural. Estas pueden incluir arbustos, árboles y plantas trepadoras que, además de proporcionar privacidad, añaden un toque de color y textura al entorno.

El especialista en plantas nativas enfatizó la importancia de seleccionar especies autóctonas, ya que estas son más adaptables al clima local y requieren menos mantenimiento. Además, las plantas nativas son fundamentales para atraer a la fauna local, como aves y mariposas, lo que enriquece el ecosistema de tu jardín.

El profesional del cuidado de plantas destacó que la planificación es clave. Se debe considerar el espacio disponible y el tipo de plantas que se elijan. Por ejemplo, las plantas de crecimiento rápido pueden ofrecer privacidad en poco tiempo, mientras que otras pueden tardar más en alcanzar su pleno potencial. Sin embargo, con el tiempo, estas opciones pueden resultar más beneficiosas y estéticamente agradables que una simple cerca.

En conclusión, si estás buscando mejorar la privacidad de tu patio, considera las plantas como una opción viable y atractiva. No solo lograrás un espacio más acogedor, sino que también contribuirás al medio ambiente y fomentarás la vida silvestre local.