Lula considera hallazgo de petróleo cerca del Amazonas como clave para el futuro de Brasil

FOTO: Lula dice que petróleo descubierto cerca del río Amazonas es un pasaporte al futuro de Brasil

SAO PAULO — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el lunes que la actividad petrolera en las costas del norte y noreste podría convertirse en "un pasaporte hacia el futuro del país". Esta declaración se produjo tras su visita a una plataforma de perforación de Petrobras, días después de que la compañía estatal anunciara un descubrimiento de hidrocarburos en la desembocadura del río Amazonas.

El pasado viernes, Petrobras comunicó que, durante una perforación exploratoria, se identificó la presencia de petróleo a aproximadamente 180 kilómetros de la costa del estado de Amapá. La perforación comenzó en octubre, y desde entonces, diversas organizaciones ambientalistas e indígenas han presentado demandas contra el gobierno y Petrobras, argumentando que no se consultó adecuadamente a las comunidades locales y que no se evaluaron correctamente los riesgos de derrames y los impactos climáticos. La empresa ha defendido que sus actividades de perforación no han causado derrames hasta la fecha.

"Cuando digo 'pasaporte'", enfatizó Lula, "no estoy negando mi compromiso de trabajar hacia un futuro sin combustibles fósiles, ya que Brasil seguirá siendo un líder en biocombustibles y un actor clave en energías renovables".

El presidente, que se prepara para una reñida elección en octubre, hizo estas declaraciones en un evento oficial en el municipio de Oiapoque, en Amapá, tras visitar la embarcación de perforación.

Desde su llegada al poder, Lula ha promovido una transición hacia energías más sostenibles, al mismo tiempo que ha incentivado nuevas inversiones en el sector petrolero. Durante la cumbre climática de la ONU el año pasado, Brasil abogó por reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles.

Se estima que el Margen Ecuatorial, la zona costera cercana a la desembocadura del Amazonas, podría contener reservas significativas de petróleo y gas natural, con estimaciones iniciales que sugieren la posibilidad de hasta 10.000 millones de barriles de petróleo, valorados en aproximadamente 3,8 billones de reales (720.000 millones de dólares).

"Todos nuestros estudios indican un potencial significativo. Este descubrimiento confirma nuestros hallazgos, y seguiremos explorando", afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, quien también destacó que aún se requieren investigaciones adicionales para determinar la cantidad exacta de petróleo en la zona.

A pesar de esto, la extracción comercial de petróleo sigue siendo incierta en esta etapa, como señaló Shigueo Watanabe Jr., un experto en energía de ClimaInfo, quien indicó que los estudios necesarios para evaluar la viabilidad comercial podrían demorar hasta una década.

La declaración de Lula parece alinearse con su estrategia electoral, ya que pronunció estas palabras un día después de iniciar su campaña en el Estadio Vila Euclides, donde alcanzó notoriedad política hace 47 años como líder sindical durante la dictadura militar. Enfrenta a Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en una contienda electoral que promete ser intensa.

Lula, vestido con el uniforme naranja de los trabajadores petroleros, levantó una pequeña botella de crudo que describió como "bendita", expresando su deseo de guardarla en una caja fuerte. "Los intereses de Brasil y de la empresa son cruciales", afirmó, refiriéndose a Petrobras.

"Y el derecho de Amapá a no ser solo un exportador de açaí y tucunaré", agregó, haciendo alusión a los principales productos de la región. En la presentación, se mostró una foto de Lula levantando ambas manos manchadas de petróleo, un gesto que realizó en 2008 al anunciar grandes reservas en el sureste de Brasil.

Actualmente, Lula es una figura polarizadora, con índices de aprobación y desaprobación cercanos al 50%. Según el politólogo Breno Rodrigues de Messias Leite, el viaje de Lula es un mensaje importante para los votantes en el norte del país, donde ha enfrentado críticas. "Para la Amazonia, la posibilidad de acceder a reservas de petróleo significativas altera la situación", concluyó Leite.