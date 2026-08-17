Siete consejos para crear un hogar cálido y acogedor sin grandes reformas

En un mundo donde la tecnología y la innovación avanzan a pasos agigantados, las personas anhelan conexiones reales, ya sea en el trabajo, con amigos o, sobre todo, en el hogar. "Un hogar te dice todo antes de que alguien diga hola", afirmó Hallie Malitsky, fundadora de Hallie Rose Design, con sede en Brooklyn. "Un hogar acogedor es simplemente aquel que les da una razón para quedarse".

Para crear un hogar que irradie calidez y un sentido de pertenencia, es esencial considerar todos los sentidos. "La percepción de un espacio se experimenta no solo a través de la vista, sino también mediante el tacto, el sonido y el olfato", indicó Tracy Mowschenson, fundadora de Tracy Interiors, en Boston. No es necesario emprender una reforma a gran escala para transformar un espacio; se puede cambiar drásticamente la atmósfera de una habitación mediante muebles suaves, iluminación en capas y sonidos agradables, explicó Mowschenson.

Se recomienda comenzar con un aroma, ya que es lo primero que se nota, según Genna Jacobs-Freeman, cofundadora de Space Design Collective en Atlanta. Luego, se deben considerar el sonido, el tacto y la vista. "Construye una habitación en este orden, y la capa visual se encargará de sí misma, principalmente porque un espacio que se siente bien casi siempre termina viéndose bien también", añadió Jacobs-Freeman.

Para inspirarse en la creación de un hogar acogedor, aquí se presentan siete formas sencillas, aprobadas por diseñadores, para lograr un ambiente cálido y acogedor.

1. Crea un plan de iluminación en capas. La iluminación es crucial para el lenguaje visual de la "bienvenida", explicó Mowschenson. Se sugiere superponer luces en diferentes niveles visuales y de brillo. "Los reguladores de intensidad y las bombillas de colores cálidos son clave para evitar una atmósfera abrasiva y chocante", sostuvo.

A menudo, las personas cometen el error de depender de una única fuente de luz, típicamente una luz dura en el techo que resulta más deslumbrante que reconfortante. "Lo diré claramente: tu iluminación de techo no es tu amiga después de las 6 p.m.", afirmó Malitsky. Diferentes luminarias cumplen distintas funciones a lo largo del día, algo que una sola luz de techo simplemente no puede hacer.

2. Utiliza las bombillas adecuadas. Hablando de un plan de iluminación cuidadosamente elaborado, no se debe subestimar el poder acogedor de elegir la bombilla adecuada. "La bombilla correcta lo cambia todo", aseguró Malitsky. "Nunca uses bombillas de 4000k-6500k, que emiten luz azul-blanca como un pasillo de hospital; no tienen lugar en un hogar". En cambio, una bombilla regulable de 2700k proporcionará opciones. "Tiene un matiz ligeramente dorado y hace que los tonos de piel, las vetas de madera y los textiles cálidos se vean bien y favorecedores", agregó.

3. Incorpora textiles cómodos. Nada invita a quedarse y disfrutar como los textiles confortables. "Cojines mullidos, mantas acogedoras, alfombras suaves y cortinas no solo añaden calidez en un sentido físico, sino que también transforman la acústica de una habitación", señaló Mowschenson. Algo tan simple como unos pocos cojines acogedores puede convertir instantáneamente una habitación vacía y resonante en un refugio acogedor.

4. Encuentra un aroma curado para tu hogar. Si se desea que el hogar se sienta instantáneamente acogedor, se debe incorporar un aroma curado, sugirió Jacobs-Freeman. "Yo soy la persona que trata el vestíbulo como un lobby de hotel de cinco estrellas; quiero que se sienta en capas, calmado, centrado y quizás un poco transportado", expresó. El olfato es un sentido poderoso que juega un papel crucial en cómo un espacio nos hace sentir. "El olfato es increíble, está directamente conectado al sistema límbico, que es nuestro centro emocional", añadió.

Conociendo esto, se puede maximizar el poder del aroma para crear un sentido de pertenencia acogedor en el hogar. "Un hogar que huele intencionalmente—y no como el fantasma de la comida para llevar de la semana pasada—se registra como seguro y como un lugar donde se quiere estar", afirmó Jacobs-Freeman.

5. Invierte en pequeños lujos. Los pequeños lujos pueden hacer mucho para que un hogar se sienta acogedor. Se recomienda probar con flores frescas de una sola variedad para lograr un ambiente tranquilo y considerado, sugirió Malitsky. "Colócalas en un hermoso jarrón vintage, porque el recipiente debe ser tan personal como las flores son frescas", dijo. Ya sea que compartas un amor por las flores frescas o aprecies toallas suaves en el baño o un jabón de manos de alta calidad en el baño de visitas, los pequeños lujos elevan las rutinas diarias y establecen un tono acogedor incluso en las áreas más utilitarias del hogar.

6. Ancla el espacio con vegetación viva. Si se desea inspirar un sentido de convivialidad y bienvenida en el hogar, se debe llevar el exterior al interior. "Visualmente, las flores frescas y las plantas vivas en todo el espacio aportan vida, color y un toque del mundo natural al hogar", explicó Mowschenson. Por ejemplo, una planta alta de suelo introduce un elemento escultórico y un tono verde rejuvenecedor en una habitación, pero también crea una conexión con la naturaleza para una sensación acogedora y de arraigo.

7. Suaviza la acústica. El sonido puede no ser lo primero en lo que se piensa al hacer que un hogar se sienta acogedor, pero es importante. "Un hogar que es acústicamente abrasivo—con pisos duros, paredes desnudas y un sistema de calefacción que suena como si tuviera bronquitis mantiene al cuerpo en modo de alerta", indicó Jacobs-Freeman. Se puede contrarrestar esto con elementos de diseño que tengan un efecto suavizante, como una alfombra acogedora, un sofá mullido o una manta suave. "Suaviza la acústica y suavizas el espacio, lo que a su vez suaviza la energía y a los habitantes de la habitación", concluyó.