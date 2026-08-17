En Venado Tuerto, Pullaro vinculó el legado de San Martín con el desarrollo del país
La ciudad de Venado Tuerto fue escenario este lunes de la ceremonia central de la provincia por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Habló el gobernador.
17/08/2026 | 18:43Redacción Cadena 3
FOTO: En Venado Tuerto, Pullaro reivindicó el legado de San Martín
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La ceremonia se realizó en la plaza que lleva el nombre del prócer y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de instituciones y vecinos.
Durante el acto, Pullaro vinculó la figura de San Martín con las ideas de libertad e independencia y destacó su vínculo histórico con el brigadier Estanislao López. En ese marco, planteó que el desafío actual pasa por defender los recursos naturales y humanos del país, generar empleo y promover el crecimiento económico.
“Argentina tiene que generar trabajo, empleo y crecimiento económico para poder tener la libertad por la cual San Martín peleó para liberar a nuestra patria”, sostuvo el gobernador.
Pullaro también utilizó la conmemoración para referirse a la administración de los recursos públicos y a la obra pública provincial. Señaló que la “austeridad” en el manejo de los fondos estatales forma parte del legado que, según su interpretación, dejó San Martín, y destacó las obras que su gestión lleva adelante en distintas localidades.
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, también habló durante la ceremonia y puso el foco en la planificación y en la toma de decisiones como parte de la gestión pública. Al referirse a San Martín, sostuvo que su figura representa una forma de asumir responsabilidades y actuar frente a las necesidades de cada época.
Chiarella aprovechó además su discurso para destacar las obras que la Provincia ejecuta en la ciudad. Agradeció al gobernador y a su equipo por los trabajos realizados y afirmó que la articulación entre el gobierno provincial y el municipio permitió concretar proyectos que, según señaló, eran esperados desde hacía tiempo.
Del acto participaron también la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; integrantes del gabinete provincial y legisladores provinciales.
Lectura rápida
¿Quién encabezó el acto por el 176° aniversario del fallecimiento de San Martín? El gobernador Maximiliano Pullaro.
¿Dónde se realizó la ceremonia? En Venado Tuerto, en la plaza que lleva el nombre de José de San Martín.
¿Qué temas destacó Pullaro durante su discurso? La libertad, independencia, recursos naturales, empleo y crecimiento económico.
¿Quién es el intendente de Venado Tuerto? El intendente es Leonel Chiarella.
¿Qué figura política también participó del acto? La diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia.