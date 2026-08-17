En Venado Tuerto, Pullaro vinculó el legado de San Martín con el desarrollo del país

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La ceremonia se realizó en la plaza que lleva el nombre del prócer y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de instituciones y vecinos.

Durante el acto, Pullaro vinculó la figura de San Martín con las ideas de libertad e independencia y destacó su vínculo histórico con el brigadier Estanislao López. En ese marco, planteó que el desafío actual pasa por defender los recursos naturales y humanos del país, generar empleo y promover el crecimiento económico.

“Argentina tiene que generar trabajo, empleo y crecimiento económico para poder tener la libertad por la cual San Martín peleó para liberar a nuestra patria”, sostuvo el gobernador.

Pullaro también utilizó la conmemoración para referirse a la administración de los recursos públicos y a la obra pública provincial. Señaló que la “austeridad” en el manejo de los fondos estatales forma parte del legado que, según su interpretación, dejó San Martín, y destacó las obras que su gestión lleva adelante en distintas localidades.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, también habló durante la ceremonia y puso el foco en la planificación y en la toma de decisiones como parte de la gestión pública. Al referirse a San Martín, sostuvo que su figura representa una forma de asumir responsabilidades y actuar frente a las necesidades de cada época.

Chiarella aprovechó además su discurso para destacar las obras que la Provincia ejecuta en la ciudad. Agradeció al gobernador y a su equipo por los trabajos realizados y afirmó que la articulación entre el gobierno provincial y el municipio permitió concretar proyectos que, según señaló, eran esperados desde hacía tiempo.

Del acto participaron también la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; integrantes del gabinete provincial y legisladores provinciales.