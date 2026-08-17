Víctor Laplace: "Es un orgullo encarnar a San Martín"

Víctor Laplace es el protagonista de "Las memorias del Libertador", el nuevo radioteatro que puede disfrutarse a través de Cadena 3.

En la voz del General José de San Martín, el actor rememora las hazañas del prócer y la relación con sus seres queridos.

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"Es un mundo tan extraordinario, tan actual y tan de aquella época", dijo el actor en diálogo con Cadena 3.

"Es un orgullo protagonizar al General José de San Martín", aseguró Laplace y agregó: "Es una gloria para mí haberlo hecho".

"Es hermoso porque uno se traslada", dijo en referencia al radioteatro en cuestión. "Pienso en esos hombres y esas mujeres de la época, y es muy conmovedor", insistió.

Además, resaltó que "todo lo que le pasa a San Martín está muy bien contado".

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"Uno imagina y se va en el tiempo hacia atrás", explicó. "Es un San Martín recordando y un San Martín a la acción", agregó.

"Nadie está recordando a los próceres de nuestra historia y esto es muy importante", reflexionó y concluyó: "Es importante que los jóvenes sepan".