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El gol más rápido del fútbol argentino se hizo en Mar del Plata en solo 3 segundos

Ocurrió en Mar del Plata durante el partido entre El Cañón y Nación. Aitxuri Isasmendi sorprendió a todos desde el saque inicial y rompió una marca que llevaba décadas intacta.

17/08/2026 | 19:28Redacción Cadena 3

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Aitxuri Isasmendi, el autor del golazo. Foto: GASTÓN YNSAURRALDE (@gaston_ynsaurraldeph)

FOTO: Aitxuri Isasmendi, el autor del golazo. Foto: GASTÓN YNSAURRALDE (@gaston_ynsaurraldeph)

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Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- El fútbol marplatense vivió este fin de semana un momento histórico: Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, convirtió el gol más rápido registrado en la historia del fútbol argentino: apenas tres segundos después del pitazo inicial.

El increíble tanto ocurrió en el estadio Mario Della Torre, donde El Cañón enfrentó a Nación. Isasmendi quedó unos metros dentro de su campo, esperó el pase hacia atrás de un compañero y advirtió que el arquero rival estaba muy adelantado, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.

Sin dudarlo, ejecutó un remate preciso desde larga distancia que viajó directo al arco y significó el 1-0 cuando apenas habían transcurrido tres segundos.

La marca obligó a revisar los antecedentes. En Primera División, el récord estaba en manos de Carlos Danton Seppaquercia, quien convirtió para Gimnasia de La Plata ante Huracán en 1979, a los cinco segundos.

Entre todas las categorías del fútbol argentino, el registro anterior pertenecía a Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, que le marcó a JJ Urquiza en 2023 a los cuatro segundos.

Ahora, Isasmendi quedó solo en la cima con un gol prácticamente imposible de superar: tres segundos después de comenzado el partido.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué aconteció en Mar del Plata?
Se registró el gol más rápido en la historia del fútbol argentino, anotado por Aitxuri Isasmendi.

¿Quién anotó el gol?
Aitxuri Isasmendi, jugador de El Cañón, fue el autor del tanto.

¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se convirtió apenas tres segundos después del inicio del partido.

¿Dónde tuvo lugar el evento?
El hecho ocurrió en el estadio Mario Della Torre, en Mar del Plata.

¿Cuál era el récord anterior?
El récord previo era de Carlos Danton Seppaquercia, que había anotado a los cinco segundos en 1979.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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