Siembra al costado de las rutas: "Permite la menor utilización de insecticidas"

El debate sobre la posibilidad de sembrar en las franjas de tierra ubicadas junto a las rutas, entre las banquinas y los alambrados de los campos, también alcanza a Santa Fe. Mientras en otras provincias se discuten proyectos para aprovechar esos terrenos con fines productivos, en territorio santafesino esas superficies cumplen otra función: forman parte de corredores biológicos destinados a preservar la biodiversidad y contribuir a la salud de los suelos.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, explicó que la provincia dejó de permitir la siembra en esos sectores durante la gestión de Hermes Binner. En ese momento, mediante un decreto, las banquinas de la autopista Rosario-Santa Fe fueron declaradas como el primer corredor biológico de la provincia.

Posteriormente, la denominada Ley del Árbol, sancionada en 2019, estableció la creación de corredores biológicos en las banquinas de las rutas provinciales. El objetivo es mantener allí una cobertura vegetal que permita conservar determinadas condiciones ambientales y favorecer la actividad de insectos y otros organismos que cumplen funciones dentro de los sistemas productivos.

“Los corredores biológicos no solamente son pasto, ahí también hay insectos y fauna en general, pero fundamentalmente los insectos que nos permiten mejorar la calidad de nuestro suelo”, explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

La discusión adquiere especial relevancia en un contexto en el que la conservación de los nutrientes del suelo se convirtió en una de las principales preocupaciones del sector agropecuario. El ministro recordó que recientemente Rosario fue sede del Congreso Aapresid, cuyo eje estuvo puesto precisamente en la salud del suelo.

En ese sentido, señaló que Santa Fe cuenta con un Observatorio de Suelo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que participan universidades, el INTA y entidades vinculadas al sector agropecuario. Según explicó, los estudios realizados muestran una pérdida de nutrientes asociada, entre otros factores, a problemas en el manejo hídrico.

“Los análisis nos plantean que venimos teniendo un retroceso en lo que son los nutrientes de nuestro suelo”, sostuvo Estévez, quien vinculó esa situación tanto con las prácticas productivas como con la necesidad de avanzar en una planificación hídrica para la provincia.

La conservación de las franjas ubicadas junto a las rutas, según el funcionario, no implica simplemente dejar un espacio cubierto de pasto sin utilizar. Esas áreas pueden funcionar como refugio para insectos y otros organismos que tienen un impacto sobre los lotes productivos cercanos.

“Está comprobado técnicamente que una hectárea de corredor biológico beneficia hasta cuatro hectáreas productivas”, afirmó. La explicación apunta a que la presencia de biodiversidad puede contribuir al control natural de determinadas plagas y reducir la necesidad de utilizar insecticidas.

El funcionario mencionó como ejemplo el trabajo que desarrolla el INTA en su estación experimental de Oliveros, donde se estudian e implementan corredores biológicos dentro de establecimientos productivos. En esos casos, se busca incorporar deliberadamente determinadas especies vegetales para favorecer la biodiversidad y reducir el uso de productos fitosanitarios.

“Esto permite la menor utilización, por ejemplo, de insecticidas”, señaló Estévez, quien también destacó que esa reducción puede tener un impacto económico para los productores.

En Santa Fe, por lo tanto, la siembra en estas franjas está prohibida en las banquinas de las rutas provinciales. La discusión que se abrió en otras jurisdicciones plantea, sin embargo, una tensión entre dos posibles usos de esos espacios: incorporarlos a la superficie productiva o preservarlos como corredores ambientales.

En esa línea, consideró que se trata de un debate que debe analizarse teniendo en cuenta tanto las necesidades productivas como las ambientales. “Hay que poner elementos sobre la mesa. Creo que es un debate interesante”, sostuvo.

La discusión también pone en cuestión la idea de que esos sectores representan simplemente tierra improductiva. Para la mirada ambiental, su valor no está necesariamente en los kilos de cereal que podrían generar, sino en los servicios que prestan al sistema productivo que los rodea.

En una provincia donde la actividad agropecuaria ocupa un lugar central, el desafío pasa así por determinar cuánto puede aprovecharse de cada superficie sin comprometer las condiciones que permiten sostener la producción a largo plazo.

Entrevista de Alberto Lotuf.