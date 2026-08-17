FOTO: Una jubilada fue asaltada y golpeada en su casa de La Matanza: el angustiante relato

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Tres delincuentes ingresaron en la madrugada a la vivienda de una jubilada de 65 años en Rafael Castillo, partido de La Matanza, manteniéndola cautiva por más de una hora mientras buscaban dinero y objetos de valor.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la mujer fue golpeada y sufrió diversas agresiones durante el asalto.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 4:45 del domingo, cuando los asaltantes treparon la reja de la propiedad ubicada en la calle Reaño al 2800.

Una vez dentro del patio, forzaron una ventana y accedieron a la vivienda, encontrando a la víctima mientras dormía. La situación fue captada por cámaras de seguridad de la zona.

Según el testimonio de la mujer, los delincuentes buscaban efectivo, dólares y oro. Al no encontrar lo que buscaban, comenzaron a agredirla.

Según reportó un medio local, le pegaron con una Biblia y le arrojaron agua mientras uno de los asaltantes se quedaba junto a ella y los otros revisaban la casa.

Finalmente, los ladrones encontraron dinero que la jubilada había reservado para gastos. Fue en ese momento cuando uno de ellos le dijo: "Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?"

También se apoderaron de su celular, y la víctima relató que los agresores se burlaron de ella mientras cargaban con sus pertenencias.

En declaraciones a la prensa, la mujer describió a uno de los integrantes de la banda, a quien calificó como "petiso" y "malo", como el que daba las órdenes durante el ataque.

Cerca de las 6:25, tras permanecer más de una hora en la propiedad, los tres delincuentes huyeron por el patio y treparon nuevamente la reja, una secuencia que también fue grabada por las cámaras.

Tras el asalto, efectivos de la comisaría Sur Segunda de González Catán llegaron al lugar junto a una ambulancia. Un médico atendió a la víctima, quien se encontraba en estado de shock. "Me dijo que tengo que conseguir un psicólogo", relató la jubilada sobre la asistencia que recibió después del ataque.

"Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada", expresó la mujer, quien destacó que tanto ella como su familia son personas trabajadoras.

Además, solicitó mayor seguridad para el barrio Da Vinci y aseguró que, aunque nunca había vivido una situación así, la inseguridad es un problema recurrente en la zona donde reside.

La investigación está a cargo del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría Sur Segunda, que busca identificar y localizar a los tres sospechosos, quienes hasta el momento permanecen prófugos.