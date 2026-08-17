Infantino despide al número tres de la FIFA tras críticas al proyecto de privatización del Mundial
El presidente de la FIFA enfrenta críticas por el FIFA Forward Enterprise, mientras se prepara para nuevas elecciones y busca recuperar apoyo.
FOTO: Gianni Infantino repudió la violencia en el encuentro de Independiente y Universidad de Chile.
Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La Federación Internacional de Fútbol Asociado tomó la decisión de desvincular a su director operativo y número tres, Kevin Lamour, tras sus declaraciones en contra del proyecto FIFA Forward Enterprise. En una comunicación dirigida a los vicepresidentes y miembros del consejo, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, indicó: "La FIFA confirma que la relación laboral con Kevin Lamour, en su calidad de director de Operaciones, finalizó el 17 de agosto de 2026".
El documento emitido por Grafström especifica que la decisión se adoptó luego de una "cuidadosa reflexión" y se realizó con "respeto hacia Kevin, en lo personal como en lo profesional".
Lamour había manifestado anteriormente que Gianni Infantino había "engañado" al personal de la FIFA respecto a la iniciativa de privatización del Mundial, que incluía la participación de capital privado en los derechos comerciales del torneo más importante del fútbol.
El presidente de la FIFA, Infantino, se enfrenta a un escenario complicado, ya que parte de las federaciones están en su contra. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha mantenido su postura crítica y no ha aceptado el pedido de disculpas realizado por la FIFA y su presidente.
La UEFA envió un comunicado a varios medios europeos, en el que advierte que el respaldo de algunos empleados de la FIFA hacia Infantino no altera la situación: "El anuncio de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él, no cambia nada."
A pesar de las críticas, Infantino cuenta con el apoyo de algunas entidades, como la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que respaldó de manera unánime al presidente y al secretario general, Mattias Grafström, luego del cierre del proyecto FIFA Forward Enterprise.
Asimismo, Conmebol también expresó su aceptación de las disculpas de ambos dirigentes, mostrando su apoyo a la actual gestión de la FIFA.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Kevin Lamour?
Fue despedido de su cargo en la FIFA tras criticar el proyecto de privatización del Mundial.
¿Quién tomó la decisión de despedirlo?
La decisión fue comunicada por Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.
¿Qué dijo Lamour sobre Infantino?
Lamour afirmó que Infantino había "engañado" al personal respecto a la privatización del Mundial.
¿Cuál es la postura de la UEFA?
La UEFA se mantiene crítica y no acepta las disculpas de la FIFA y de Infantino.
¿Qué organizaciones apoyan a Infantino?
La CAF y Conmebol respaldan la gestión de Infantino y han aceptado sus disculpas.
[Fuente: Noticias Argentinas]