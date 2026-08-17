Semana fría en Rosario: cuándo vuelve el sol y qué temperaturas se esperan

El feriado dejó en Rosario una jornada fría, húmeda y con lluvias intermitentes, pero el panorama meteorológico anticipa que las condiciones seguirán inestables durante buena parte de la semana. Según el pronóstico del Sistema de Alerta Temprana, la mejora será gradual y recién hacia el fin de semana podrían instalarse el sol y las temperaturas más bajas.

Durante las primeras horas de la tarde se registraron lluvias y algunas tormentas débiles en Rosario. Para lo que resta de este lunes no se descarta la aparición de nuevos chaparrones o tormentas aisladas, aunque no se esperan fenómenos de intensidad significativa ni grandes acumulados de agua.

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Desde el Centro Climatológico y Meteorológico Sistema de Alerta Temprana (SAT), Facundo Azar explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que las áreas de inestabilidad alcanzan buena parte del Litoral y el norte del país. Si bien podría registrarse alguna actividad eléctrica moderada o fuerte de manera puntual, el escenario general no contempla tormentas severas.

El viento del sector sur continuará durante las próximas horas y hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura registrada. Este martes seguirá el ambiente inestable, aunque con una tendencia gradual hacia una mejora de las condiciones.

El cambio más marcado comenzaría a percibirse desde el miércoles, cuando se espera una mejora progresiva acompañada por un descenso de las temperaturas. Sin embargo, entre jueves y viernes ingresaría otra masa de aire frío sobre la región central del país, lo que provocaría un nuevo descenso térmico.

El frío se sentirá con mayor intensidad durante el fin de semana. Para Rosario se prevé una mínima cercana a los 2 grados el sábado y una máxima de alrededor de 13 grados, con condiciones similares durante el domingo. También existe la posibilidad de que se produzcan heladas moderadas a fuertes en distintos sectores de la región.

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La contracara del descenso térmico será la llegada del sol después de varios días dominados por la humedad, las nubes y las precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico, el cielo tenderá a despejarse durante el fin de semana, con una mejora más clara de las condiciones meteorológicas.

Así, Rosario tendrá por delante varios días de transición: lluvias y humedad durante el comienzo de la semana, una mejora gradual desde el miércoles y el ingreso de aire frío hacia el cierre de la semana. El esperado regreso del sol, finalmente, tendría su momento más definido entre sábado y domingo.

Informe de Agostina Meneghetti.