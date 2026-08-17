Relay, la startup de automatización, cierra y su equipo se une al de Chrome de Google

Relay, una herramienta de automatización de flujos de trabajo impulsada por inteligencia artificial, cerró sus puertas tras haber sido lanzada en 2021 con la intención de convertirse en un competidor de Zapier. Jacob Bank, fundador y CEO de la empresa, anunció que la aplicación dejará de estar disponible para los clientes de pago a partir del 14 de septiembre, mientras que los usuarios gratuitos ya habían perdido acceso el 15 de agosto. La noticia de su cierre se había comunicado inicialmente en julio.

Bank, quien trabajó más de seis años en Google, reveló que regresará a la compañía como VP de Producto para Google Chrome, donde liderará los equipos de producto y relaciones con desarrolladores. En su anuncio, Bank expresó: "He dedicado toda mi carrera a construir herramientas que ayuden a las personas a ser más productivas con la inteligencia artificial, sin sacrificar su creatividad o conocimientos personales". Agregó que unirse al equipo de Chrome representa una oportunidad ideal para llevar estas experiencias a un público más amplio.

El fundador de Relay mencionó: "Tenemos planes ambiciosos para ayudarte a trabajar con inteligencia artificial en Chrome y pronto compartiré más detalles". Bank había sido parte de Google desde 2015, después de que su startup de programación, Timeful, fuera adquirida por el gigante tecnológico. Durante su tiempo en Google, ocupó diversos roles, incluyendo líder de producto para Gmail, Google Calendar y Google Chat, antes de lanzar Relay.

Relay ofrecía mejoras de productividad a través de la automatización de flujos de trabajo, permitiendo a las empresas optimizar tareas repetitivas como la redacción de documentos y la gestión de proyectos. TechCrunch se puso en contacto con Google y Relay para obtener más información sobre el cierre y la transición del equipo.

La forma en que Bank y su equipo planean integrar más inteligencia artificial en Chrome sigue siendo una incógnita, aunque Bank considera que Chrome es un lugar perfecto para colaborar con agentes de inteligencia artificial. Esta decisión sigue una tendencia de integración de inteligencia artificial en la experiencia del usuario de Google, que ha transformado la interfaz de búsqueda mediante la integración de Gemini, un asistente en el navegador que ha sido bien recibido, alcanzando más de 1.000 millones de usuarios.