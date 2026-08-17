Sótanos del Mercado del Norte, bajo tierra: "Estaban en la memoria colectiva"

FOTO: El descubrimiento se produjo durante la remodelación de la Plaza de la Cooperación.

Una obra de remodelación en pleno centro de Rosario permitió descubrir una parte de la historia de la ciudad que permanecía oculta bajo tierra. Durante los trabajos que se realizan en la Plaza de la Cooperación aparecieron una serie de sótanos que pertenecieron al antiguo Mercado del Norte, una construcción levantada originalmente hacia 1876 y demolida décadas atrás.

El hallazgo se produjo de manera inesperada cuando los trabajadores comenzaron a intervenir un pequeño sector donde funcionaba una bomba correspondiente a una antigua fuente de la plaza. Allí aparecieron los primeros indicios de los espacios subterráneos, cuya existencia era conocida por versiones y relatos, aunque no había un registro preciso de su ubicación ni de su disposición.

Según explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario el subsecretario de Planeamiento Urbano de Rosario, Pablo Florio, se trata de varios sótanos semirrellenos y conectados entre sí. Por sus características, se presume que funcionaban como depósitos o cámaras vinculadas al funcionamiento del mercado. Sin embargo, no existen elementos suficientes para establecer que se trate de túneles que conectaban con la barranca o con la actual avenida Belgrano.

“Registros concretos no tenemos ninguno y no hemos encontrado nada que nos permita afirmar que eso sea de esa manera”, explicó Florio durante una entrevista radial. El funcionario señaló que, hasta el momento, lo comprobado es la existencia de estos espacios subterráneos pertenecientes al mercado y ubicados debajo de un sector importante de la actual plaza.

La construcción original del Mercado del Norte se remonta aproximadamente a 1876, aunque los espacios encontrados podrían ser posteriores. Las losas y otras estructuras presentan características que dificultan una datación precisa y, según los primeros análisis, incluso podrían haber sido construidas en diferentes momentos.

El paso del tiempo también dejó huellas en el lugar. Los sótanos presentan humedad y se encuentran parcialmente ocupados por tierra y escombros. Cuando el mercado fue demolido, parte del material de aquella obra fue arrojado dentro de estos espacios, por lo que no se encontraron objetos que permitan reconstruir de manera directa la actividad cotidiana que se desarrollaba allí.

No aparecieron vajillas, recipientes ni otros elementos que puedan ser exhibidos como piezas de museo. El principal valor del descubrimiento está, por ahora, en los propios espacios arquitectónicos y en la posibilidad de documentar una parte desconocida de la historia urbana de Rosario.

Desde el municipio anticiparon que el hallazgo no será simplemente cubierto y olvidado. La intención es realizar un relevamiento preciso y dejar registro de las estructuras. Entre las alternativas que se analizan aparece la colocación de paños de vidrio en el piso de la plaza, de manera que los vecinos puedan observar los sótanos desde la superficie.

La propuesta se inscribe además en una mirada diferente sobre el patrimonio urbano. Florio explicó que, décadas atrás, frente a construcciones antiguas que habían perdido su función, predominaba una lógica basada en la demolición y el posterior relleno de los espacios. En la actualidad, la perspectiva es diferente y apunta a preservar y poner en valor aquellos elementos que permitan comprender cómo se fue construyendo la ciudad.

El descubrimiento debajo de la Plaza de la Cooperación vuelve a mostrar, de ese modo, cómo las ciudades acumulan distintas capas de historia. Nuevas construcciones se levantan sobre otras anteriores y, con el paso del tiempo, parte de ese pasado queda oculto bajo calles, plazas y edificios.

Los sótanos del antiguo Mercado del Norte forman ahora parte de esa historia que vuelve a emerger. Por el momento, no hay pruebas de una conexión subterránea con la barranca ni se encontraron objetos de valor arqueológico excepcional. Pero sí quedó al descubierto una estructura que durante décadas permaneció enterrada y que ahora podrá ser estudiada, documentada y, eventualmente, incorporada al paisaje cotidiano de la ciudad.

Entrevista de Alberto Lotuf.