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La cifra de víctimas de los sismos en Venezuela asciende a 6.438 tras nuevos hallazgos

Hubo 137 cuerpos recuperados en la última semana. Las autoridades siguen trabajando en la remoción de escombros y rescate de personas. El terrible movimiento telúrico ocurrió el 24 de junio.

17/08/2026 | 21:43Redacción Cadena 3

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Se eleva a 6.438 la cifra de fallecidos por los dos sismos del 24 de junio en Venezuela

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CARACAS — La cantidad de personas que han perdido la vida a causa de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio en el norte de Venezuela ha aumentado a 6.438, luego de que se recuperaran 137 cuerpos entre los escombros en la última semana, según informaron las autoridades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, comunicó a través de sus redes sociales que, casi ocho semanas después de que se registraran los temblores de magnitudes 7,2 y 7,5, se han retirado más de 528.000 toneladas de escombros, en las que continúan apareciendo cuerpos sin vida.

La mayoría de los decesos se han registrado en el estado de La Guaira, la región más golpeada por los sismos, ubicada a aproximadamente 20 kilómetros al norte de Caracas.

Las autoridades también han reportado que 6.462 personas han sido rescatadas tras los desastres naturales.

El número de heridos se mantiene en 16.740 desde el 1 de julio, mientras que otros datos, como la cantidad de personas que han perdido sus hogares, no han sido actualizados. El 24 de julio se reportaron 17.900 ciudadanos sin vivienda debido al colapso de 190 edificios.

Según el último informe, se han inspeccionado 59.109 viviendas para evaluar los daños estructurales; de estas, 34.680 fueron consideradas habitables, 13.733 tienen restricciones por presentar daños menores y 10.696 han sido cerradas por alto riesgo de colapso, aunque esto no implica necesariamente que se procederá a su demolición.

Los sismos son los más potentes que ha experimentado el país en más de un siglo y ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia, a lo largo de la cordillera costera, donde se concentran los principales núcleos urbanos del país.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el 24 de junio en Venezuela?
Se produjeron dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, causando graves daños y numerosas víctimas.

¿Cuál es la cifra actual de fallecidos?
La cifra de fallecidos ha alcanzado los 6.438, con 137 cuerpos recuperados en la última semana.

¿Dónde se registraron la mayoría de las muertes?
La mayoría de las muertes se han dado en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

¿Cuántas personas han sido rescatadas?
Las autoridades informaron que 6.462 personas han sido rescatadas tras los sismos.

¿Qué información no se ha actualizado?
No se ha actualizado el número de heridos ni la cifra de personas sin vivienda desde el 1 de julio.

[Fuente: AP]

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