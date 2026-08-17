La cifra de víctimas de los sismos en Venezuela asciende a 6.438 tras nuevos hallazgos

FOTO: Se eleva a 6.438 la cifra de fallecidos por los dos sismos del 24 de junio en Venezuela

CARACAS — La cantidad de personas que han perdido la vida a causa de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio en el norte de Venezuela ha aumentado a 6.438, luego de que se recuperaran 137 cuerpos entre los escombros en la última semana, según informaron las autoridades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, comunicó a través de sus redes sociales que, casi ocho semanas después de que se registraran los temblores de magnitudes 7,2 y 7,5, se han retirado más de 528.000 toneladas de escombros, en las que continúan apareciendo cuerpos sin vida.

La mayoría de los decesos se han registrado en el estado de La Guaira, la región más golpeada por los sismos, ubicada a aproximadamente 20 kilómetros al norte de Caracas.

Las autoridades también han reportado que 6.462 personas han sido rescatadas tras los desastres naturales.

El número de heridos se mantiene en 16.740 desde el 1 de julio, mientras que otros datos, como la cantidad de personas que han perdido sus hogares, no han sido actualizados. El 24 de julio se reportaron 17.900 ciudadanos sin vivienda debido al colapso de 190 edificios.

Según el último informe, se han inspeccionado 59.109 viviendas para evaluar los daños estructurales; de estas, 34.680 fueron consideradas habitables, 13.733 tienen restricciones por presentar daños menores y 10.696 han sido cerradas por alto riesgo de colapso, aunque esto no implica necesariamente que se procederá a su demolición.

Los sismos son los más potentes que ha experimentado el país en más de un siglo y ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia, a lo largo de la cordillera costera, donde se concentran los principales núcleos urbanos del país.