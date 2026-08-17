Tragedia en Mendoza: murió un árbitro de fútbol tras un choque frontal en la ruta 60

FOTO: Tragedia en Mendoza: falleció un árbitro de fútbol tras un choque en ruta 60

Un árbitro de fútbol perdió la vida tras un trágico accidente en la ruta 60, en el departamento de Maipú, Mendoza. El siniestro, que ocurrió el domingo por la noche, también dejó a cinco personas heridas.

La víctima fue identificada como Óscar Fernández, de 48 años, apodado "Chacha". Fernández era conocido en la comunidad por su labor en torneos de fútbol amateur en la zona Este de Maipú y era originario de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

El accidente se produjo alrededor de las 20:30 cuando Fernández, al conducir su Peugeot 504, salió de un callejón y fue impactado por una Volkswagen T-Cross, que realizó una maniobra de adelantamiento en la mano contraria, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Como consecuencia del choque, Fernández sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital Central de Mendoza, donde lamentablemente falleció. Su muerte ha causado una profunda conmoción entre sus amigos y en el ámbito del fútbol amateur local.

Entre los heridos se encuentran cinco ocupantes de la camioneta. Una mujer de 42 años presenta un traumatismo craneal grave y se encuentra en terapia intensiva en el Hospital El Carmen. Otra mujer, de 54 años, sufre fracturas en tibia, peroné y maxilar inferior, y permanece internada en el Hospital Perrupato.

Además, una joven de 19 años y un hombre de 20 años presentan politraumatismos graves y fueron llevados al Hospital Central para ser intervenidos. Un hombre de 52 años también presenta politraumatismos, aunque su estado es estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

Durante la investigación posterior al accidente, la Policía Vial halló una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22 en la guantera del Peugeot 504, la cual fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para las pericias pertinentes.