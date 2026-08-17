FOTO: Un padre graba a su hija de 9 años manejando un auto y desata la polémica en redes sociales

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Un video grabado en Lago Puelo, Chubut, ha suscitado una intensa controversia en redes sociales: un hombre filmó a su hija de nueve años al volante de un auto en plena vía pública y decidió compartir las imágenes en sus perfiles sociales.

De acuerdo con lo que reportó el medio local ANB Bariloche, el incidente tuvo lugar mientras el padre disfrutaba de un paseo con sus hijos. En el video también se puede ver a otro niño dentro del vehículo.

La nena manejaba mientras su padre la filmaba

En las imágenes se escucha al otro menor preguntar: "Papi, ¿después puedo manejar yo?". El padre le responde que aún no alcanza a los pedales, pero que su hermana sí puede hacerlo porque tiene un mayor alcance.

La situación continúa en un ambiente de risas, mientras la niña permanece al volante. "Me lleva a El Bolsón ahora", bromea el padre, quien posteriormente le pregunta con orgullo: "¿Cuántos años tenés?". La niña responde: "Nueve".

"¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?", añade el hombre mientras continúa grabando.