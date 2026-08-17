Récord de exportaciones de carne: para un especialista, más que un boom es "una nueva era"

El sector ganadero atraviesa un escenario de fuerte crecimiento de las exportaciones y, para el consultor ganadero Víctor Tonelli, no se trata simplemente de un “boom”, sino del comienzo de una nueva etapa para la actividad.

En diálogo con Cadena 3, Tonelli explicó que el mercado internacional atraviesa un cambio en los hábitos de consumo y una revalorización de la carne vacuna, en un contexto en el que la demanda crece por encima de la oferta.

“Hay muchos que opinan que es un boom. Para mí es una nueva era de la ganadería: cambió el consumo y la valorización de la carne en el mundo. La demanda se lleva puesta a la oferta”, señaló.

Según el especialista, los principales países proveedores de carne ingresaron en un período denominado “ciclo de retención”, mediante el cual buscan recuperar su oferta futura. Ese proceso podría extenderse durante varios años.

“Implica no menos de tres a cinco años de caída de oferta, con una demanda firme. Lo que se vive en Argentina es lo que pasa en el mundo”, explicó.

El impacto de las nuevas políticas

Tonelli destacó además el cambio de escenario que se produjo en Argentina desde el inicio de la actual gestión de Gobierno.

“El Gobierno, desde que inició, lo primero que hizo fue liberar las restricciones a las importaciones y le dio previsibilidad al negocio”, sostuvo.

De acuerdo con el consultor, el proceso de crecimiento de la demanda y suba de precios lleva alrededor de tres años en Argentina, aunque el escenario más favorable se consolidó durante el último año y medio.

“Lo que se llama boom o cambio drástico importante, en el que la demanda explotó y la oferta se quedó corta y los precios subieron en forma significativa, lleva tres años en Argentina, de los cuales un año y medio estamos viendo este escenario muy bueno”, afirmó.

Para Tonelli, esta situación tendrá un impacto directo en el precio que deberán pagar los consumidores.

“Habrá que acostumbrarse al precio de la carne vacuna significativamente más cara que las otras carnes”, anticipó.

La carne vacuna ganó valor en el mundo

El especialista explicó que el fenómeno no se limita a determinados cortes considerados más costosos, sino que responde a una mayor valoración de la carne vacuna en distintos mercados.

“No es solo cortes caros: toda la demanda está apuntada a que la carne fue revalorizada, tanto por nuevos consumidores, sobre todo del sudeste asiático, China y Medio Oriente, y por países como Estados Unidos, que prácticamente duplicaron sus importaciones”, detalló.

En este contexto, Tonelli advirtió que el período de retención de oferta podría ser incluso más prolongado.

“Hay quienes hablan de hasta 10 años de ciclos de retención, que podrían dejar a una demanda insatisfecha”, señaló.

El cerdo gana terreno frente a la carne vacuna

El aumento del precio de la carne vacuna también modificó los hábitos de consumo en Argentina, donde la carne de cerdo comenzó a ganar espacio.

“La gente recurre a la carne de cerdo. Históricamente, la carne de cerdo estaba entre 20 y 25% más barata que el vacuno, y hoy está 50% más barata que el valor de la carne vacuna. Eso hizo que la gente la empezara a probar, y va creciendo”, explicó.

Tonelli destacó que el cerdo fue la carne que más creció en velocidad de consumo durante la última década.

Actualmente, según los valores mencionados por el especialista, se consumen alrededor de 45 kilos de carne vacuna por habitante al año, entre 49 y 50 kilos de pollo y unos 20 o 21 kilos de cerdo.

“Lo que cae en el vacuno lo reemplaza el cerdo”, resumió.

Argentina duplicó las importaciones de carne

Tonelli también se refirió al aumento de las importaciones de carne vacuna. Según explicó, Argentina está importando actualmente el doble de carne que durante el año pasado.

“Se está importando el doble de carne que el año pasado, y eso llama la atención, pero representa entre 500 y 600 gramos por habitante y por año. No es tan significativo”, aclaró.

Además, explicó que el fenómeno responde a una lógica que también se observa en otros grandes mercados internacionales.

“Lo que importamos, como ocurre en Estados Unidos, es carne que va a productos de manufactura, como hamburguesas o chorizos, carne barata”, detalló.

En ese sentido, marcó una diferencia entre el valor de la carne que ingresa al país y el de la que Argentina coloca en los mercados internacionales: “Se importa a unos 4 dólares el kilo, y lo que exportamos está en 8 dólares el kilo".

Entrevista de Luis Fernández Echegaray