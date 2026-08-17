Murió Lucio Garzón Maceda, uno de los últimos protagonistas del Cordobazo

Murió este lunes Lucio Garzón Maceda, abogado laboralista y uno de los principales protagonistas de la vida sindical y política de Córdoba durante las últimas siete décadas. Tenía 95 años y era considerado uno de los últimos protagonistas vivos del Cordobazo, la histórica movilización obrera y estudiantil del 29 de mayo de 1969.

Garzón Maceda había nacido el 30 de octubre de 1930 y falleció por causas naturales. Por decisión de su familia, no habrá velorio ni funeral, sino una despedida íntima, en cumplimiento de su voluntad.

El abogado tuvo un papel destacado en la planificación del Cordobazo. Durante la noche previa a la movilización, participó de una reunión con dirigentes gremiales en una parrilla del centro de Córdoba, donde se analizó y anticipó lo que ocurriría al día siguiente.

A lo largo de su trayectoria, fue abogado de la CGT de Córdoba y también de la central obrera a nivel nacional. Su actividad profesional estuvo estrechamente vinculada al movimiento sindical y durante décadas fue una referencia para distintos gremios.

Garzón Maceda también estuvo vinculado al peronismo revolucionario. Durante la última dictadura militar debió exiliarse en Francia, después de haber sido detenido durante la dictadura denominada "Revolución Argentina".

Con el retorno de la democracia regresó al país y retomó su actividad como abogado laboralista. Dividía su trabajo entre Córdoba y Buenos Aires, donde asesoraba a diferentes organizaciones gremiales.

Por su extensa trayectoria, también fue consultado por distintos gobiernos y se convirtió en una referencia ineludible para comprender la historia política y sindical de Córdoba desde la década de 1950.

Durante los últimos años había dejado su actividad profesional y permanecía en su casa de Villa Allende.

Era hermano de Félix Garzón Maceda, un destacado periodista, directivo de medios y referente cultural de Córdoba, que impulsó la creación de Radio Universidad y Canal 10, además de dirigir el diario La Voz del Interior.

Con su muerte desaparece una de las últimas figuras que participaron directamente de la organización y protagonismo del Cordobazo, uno de los acontecimientos políticos y sociales más trascendentes de la historia contemporánea de Córdoba.

Informe de Sergio Suppo