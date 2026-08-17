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Alerta amarilla por lluvias intensas y granizo en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre tormentas fuertes para el litoral argentino. Se anticipan lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica en la región.

17/08/2026 | 20:18Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla por lluvias intensas y granizo en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para este martes 18 de agosto de 2026, debido a la llegada de lluvias y tormentas que impactarían en áreas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, se esperan lluvias y tormentas intermitentes de diferentes intensidades, algunas de ellas severas. Estas condiciones podrían ir acompañadas de precipitaciones abundantes en períodos cortos, ráfagas fuertes, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

El SMN prevé que la precipitación acumulada alcance entre 40 y 60 milímetros, aunque advierte que en algunos puntos estos valores podrían ser superados.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico se espera?
Se anticipan lluvias intensas y tormentas con granizo en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

¿Quién emitió la alerta?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el encargado de emitir la alerta amarilla.

¿Cuándo se espera que ocurran estas condiciones?
La alerta es válida para el martes 18 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los principales riesgos asociados?
Se prevén precipitaciones abundantes, ráfagas intensas y granizo, además de actividad eléctrica.

¿Qué recomendaciones se brindan a la población?
Se aconseja evitar salir, desconectar electrodomésticos y buscar refugio en caso de estar al aire libre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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