FOTO: Alerta amarilla por lluvias intensas y granizo en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla para este martes 18 de agosto de 2026, debido a la llegada de lluvias y tormentas que impactarían en áreas de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, se esperan lluvias y tormentas intermitentes de diferentes intensidades, algunas de ellas severas. Estas condiciones podrían ir acompañadas de precipitaciones abundantes en períodos cortos, ráfagas fuertes, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

El SMN prevé que la precipitación acumulada alcance entre 40 y 60 milímetros, aunque advierte que en algunos puntos estos valores podrían ser superados.