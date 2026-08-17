Los ingresos anuales de Anthropic alcanzan los $65 mil millones en solo dos meses

Anthropic, la empresa detrás de la inteligencia artificial, anunció que su tasa de ingresos anuales superó los $65 mil millones a finales de julio, según un informe de Bloomberg. Este notable aumento se produjo en un lapso de apenas dos meses, durante los cuales la compañía incrementó su proyección de ingresos en $18 mil millones, subiendo desde los $47 mil millones reportados en mayo y de $9 mil millones al cierre del año pasado.

Los inversores de Anthropic anticipan que la compañía continuará creciendo a un ritmo similar durante el resto del año, con proyecciones que indican que podría cerrar 2026 con ingresos entre $100 mil millones y $120 mil millones, como reportó The Financial Times.

En comparación, su competidor OpenAI también ha visto un crecimiento significativo, duplicando sus ingresos a $40 mil millones desde los $20 mil millones a finales de 2025. Sin embargo, el crecimiento de Anthropic ha captado más atención y entusiasmo por parte de los inversores en comparación con OpenAI.

Ambas compañías han presentado documentación para IPO de manera confidencial. Se espera que Anthropic llegue a los mercados públicos antes que OpenAI, posiblemente tan pronto como este otoño. Según el informe, la compañía buscará una valoración pública de $2 billones o más, lo que la convertiría en el mayor debut en el mercado en la historia.

En su última valoración, Anthropic alcanzó los $965 mil millones a finales de mayo, cuando recaudó una ronda de inversión de $65 mil millones.