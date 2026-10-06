Mirror Particle: la nueva startup que predice el comportamiento humano desde cero

Mirror Particle, una startup de San Francisco, se prepara para su lanzamiento en el Startup Battlefield 200 de TechCrunch Disrupt, donde presentará un modelo revolucionario diseñado para predecir el comportamiento humano. La empresa, fundada hace dos años, critica la dependencia de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs) que, según ellos, son insuficientes para la investigación de mercado y la estrategia de marca.

La cofundadora y CEO de Mirror Particle, Abhivyakti Ahuja, afirmó que los LLMs, aunque entrenados con vastas cantidades de datos, no logran captar la complejidad del comportamiento humano. "Es como llevar un super soaker a las Cataratas del Niágara", comentó Ahuja, enfatizando que los modelos de LLMs se enfocan en el lenguaje escrito, mientras que la experiencia humana abarca percepción visual, razonamiento espacial e inteligencia social.

En lugar de seguir este enfoque, Mirror Particle propone construir un modelo de base que simule por qué los humanos actúan de cierta manera y cómo su comportamiento cambia con el tiempo. La empresa se centra en captar datos longitudinales sobre el cambio humano, lo que incluye los desencadenantes que afectan las decisiones y comportamientos de las personas.

Ahuja explicó: "No queremos capturar a la persona estática; buscamos entender a la persona cambiante. Si no están cambiando, eso también es una señal". Hasta ahora, la startup ha asegurado una ronda de inversión ángel y se encuentra en la fase final de su primera ronda de capital de riesgo.

Además, Mirror Particle competirá en el próximo TechCrunch Disrupt 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco. En este evento, la startup demostrará cómo su motor de predicción de comportamiento puede ayudar a las marcas a comprender mejor a sus consumidores.

El enfoque de la startup se basa en una combinación de datos que incluye información sobre los clientes de sus socios, eventos actuales, cultura pop y redes sociales. Este modelo no solo busca mejorar la investigación de mercado, sino también ayudar a las marcas a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, una marca de productos de belleza podría utilizar esta tecnología para determinar si un producto específico es deseado por su público objetivo.

En una prueba inicial con una conocida marca de alimentos para mascotas, Mirror Particle descubrió que el problema no estaba en la imagen del producto, sino en la percepción de la marca como masiva y barata, lo que limitaba sus ventas.

El modelo de Mirror Particle se asemeja al aprendizaje de un bebé sobre el mundo, donde se avanza desde la visión hasta la inteligencia social. Ahuja, que tiene un fondo en neurociencia y ciencias de la computación, busca crear un modelo que no solo entienda el comportamiento humano a nivel poblacional, sino que también ofrezca insights a nivel individual.

El objetivo a largo plazo de Mirror Particle es convertirse en la base para anticipar el comportamiento humano, ayudando a las marcas a adaptarse a un mercado en constante cambio. "Necesitamos un mejor modelo de humanos si vamos a trabajar junto a la IA y entre nosotros", concluyó Ahuja.