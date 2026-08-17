Científicos descubren red nerviosa oculta que alimenta el cáncer de mama agresivo

FOTO: Células cancerosas y nervios en el estudio del cáncer de mama

Investigadores de la Universidad de Oklahoma realizaron un hallazgo significativo sobre cómo un tipo agresivo de cáncer de mama puede manipular el sistema inmunológico para atraer nervios hacia los tumores, creando condiciones que favorecen su crecimiento.

Desde hace años, se sabe que muchos tumores sólidos contienen redes nerviosas extensas. Sin embargo, no estaba claro cómo esos nervios ingresan al tumor. El nuevo estudio, publicado en Cell Death & Differentiation, proporciona una explicación para este proceso en el cáncer de mama triple negativo, una forma de la enfermedad particularmente difícil de tratar.

Las Células Inmunitarias Atraen Nervios a los Tumores

Los investigadores descubrieron que los tumores atraen a los macrófagos, un tipo de célula inmunitaria que normalmente ayuda al cuerpo a combatir infecciones y reparar tejidos dañados. Tras ingresar al tumor, estos macrófagos liberan el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína que estimula el crecimiento de los nervios hacia y dentro del cáncer.

El BDNF es conocido principalmente por su papel en el crecimiento y supervivencia de las células nerviosas en el cerebro. Sin embargo, en el cáncer de mama, los investigadores encontraron que los tumores pueden aprovechar esta misma señal biológica. Al promover el crecimiento nervioso dentro del tumor, este proceso podría contribuir a la progresión del cáncer y a la resistencia al tratamiento.

"Los macrófagos son la fuente crítica que atrae nervios al tumor. Aunque normalmente desempeñan un papel positivo en el cuerpo, en este escenario de cáncer de mama facilitan una función negativa", afirmó Maureen Cox, Ph.D., profesora asistente en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina de OU y miembro del Stephenson Cancer Center.

Bloquear la Señal Reduce el Crecimiento Tumoral

Este descubrimiento podría abrir la puerta a un nuevo enfoque para tratar el cáncer. En lugar de centrarse únicamente en destruir las células cancerosas, las futuras terapias podrían interrumpir la señalización entre los macrófagos y los nervios que parecen apoyar el crecimiento del tumor.

Cox y sus colegas probaron esta estrategia en ratones. Utilizaron un fármaco que bloquea la señalización del BDNF y encontraron que los nervios ya no crecían dentro de los tumores. Además, el crecimiento tumoral se redujo significativamente.

"Es realmente prometedor que podamos usar este fármaco, que ya está en el mercado, para dirigirnos al BDNF", dijo Cox. "Creemos que los nervios son inmunosupresores, por lo que si podemos detener su crecimiento desde el principio, quizás podamos potenciar la respuesta inmune para ayudar a combatir el cáncer".

Datos de Pacientes con Cáncer de Mama Triple Negativo

Los investigadores también examinaron datos de personas con cáncer de mama triple negativo para determinar si el mismo patrón biológico podría ocurrir en humanos. Tumores con niveles más altos de macrófagos y BDNF se asociaron con una menor supervivencia, lo que proporciona evidencia de que el mecanismo observado en ratones podría ser relevante también para los pacientes.

Cox y su equipo ahora desean comprender mejor cómo los nervios contribuyen al crecimiento tumoral. Algunas evidencias indican que los nervios pueden estimular la formación de vasos sanguíneos, que pueden suministrar oxígeno y nutrientes a los tumores. Otras investigaciones sugieren que las células cancerosas pueden desplazarse a lo largo de los nervios al abandonar el tumor original y metastatizar.

Los investigadores también planean probar la misma intervención en el cáncer de ovario de alto grado, otro cáncer agresivo que puede ser difícil de tratar.

"En última instancia, queremos reactivar la inmunidad anti-tumoral en los pacientes con cáncer para que sus propios sistemas inmunológicos puedan rechazar los tumores", concluyó.

Apoyo a la Investigación

La investigación fue respaldada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales de los NIH (números de premio P20GM103447 y P20GM103639). Este proyecto también recibió apoyo del Fondo de Fomento de la Salud de Oklahoma (TSET), un financiador principal del Stephenson Cancer Center y del TSET Health Promotion Research Center en la Universidad de Oklahoma, así como de los Recursos Clínicos y Translacionales Compartidos de Oklahoma a través de un Premio de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales (número de subvención U54GM104938).