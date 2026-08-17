Bragoni explicó el motivo por el que San Martín legó su sable corvo a Rosas: "Enseñó a obedecer"

Sergio Suppo: Doctora Bragoni, usted se dedica en su último trabajo a las potenciales conspiraciones registradas entre 1810 y 1820, época en la que Argentina empezó a nacer. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿por qué se interesó en indagar históricamente sobre estas tramas en esos años?

Beatriz Bragoni: Publiqué dos biografías de dos líderes revolucionarios de América del Sur: José Miguel Carrera y José de San Martín. Mi interés surgió al enlazar las trayectorias biográficas de ellos. Carrera fue un líder chileno exiliado y rival irreconciliable de O’Higgins, que fue el gran aliado de San Martín en la campaña a Chile y al Perú. Al estudiar a ambos, quedó claro que el antagonismo político en la conducción de la revolución de la independencia fue decisivo.

Una herramienta clave de ese combate entre las facciones, entre los rivales en la conducción revolucionaria, fue la "guerra de pluma", un capítulo nodal para entender las diferentes maneras de pensar la gestión del poder independiente más allá de las armas. Tuvo un momento muy destacado en 1820 que coincide con el derrumbe del régimen revolucionario en Buenos Aires, cuando el Ejército Federal, con Carrera, le da un golpe tremendo a las fuerzas directoriales y se abre un nuevo ciclo político. Fue la Batalla de Cepeda.

En esos dos grandes liderazgos, Carrera ingresa a Buenos Aires y participa de las negociaciones de Pilar, porque fue mano derecha de Francisco Ramírez. A mí me interesó ver lo que Pueyrredón llamó "papeles incendiarios", que se producían en Montevideo y lograban burlar el sistema de vigilancia en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Esa pelea por la verdad y por lo que fueron calificadas como "noticias falsas" para desacreditar a los opositores, merecían un tratamiento específico.

La mayoría de los argentinos solemos imaginar esos años como un enfrentamiento entre criollos y españoles, pero la dimensión de los conflictos internos de lo que luego sería Argentina tuvo una enorme importancia, demorando la organización nacional. En ese contexto, líderes políticos como Carrera eran vistos como protagonistas de la revolución americana, no solo como extranjeros. ¿Es así?

Exactamente. Al analizar el contenido de los "papeles" producidos en Montevideo, se detectan temas muy sensibles en la agenda política del momento, como la discusión entre monarquía y república.

Hubo una fuerte propaganda antimonárquica en Buenos Aires contra el proyecto oficial de instalar una monarquía constitucional con la venida de un príncipe europeo para encabezar la monarquía rioplatense, lo que llevó al gobierno de Pueyrredón a clausurar la prensa opositora y expulsar a sus promotores.

Estos desterrados se refugiaron en Montevideo para denunciar al gobierno de Pueyrredón esos proyectos monárquicos, el ejercicio centralizado de su poder y la guerra contra los federalistas que enarbolan el principio de la soberanía de los pueblos como legítimo

Carrera sumó a esto la denuncia por la intromisión de los hombres de Buenos Aires en la vida política chilena tras el éxito de Chacabuco. Esa idea de patriotas americanos unidos se ve fisurada por poner en duda y denunciar la designación de hombres de Buenos Aires en funciones administrativas.

¿Cómo debemos entender el enfrentamiento visceral entre O''Higgins y Carrera, que luego se trasladará a Chile, y la toma de partido de San Martín a favor del primero? ¿Era ideológico, de poder, de afinidades personales, de relacionamientos de amistad? ¿Cómo se puede entender?

Es necesario precisar esas oposiciones. Carrera y O''Higgins representaban liderazgos rivales que se profundizaron cuando la revolución chilena fue asediada por realistas en 1813. La revolución había iniciado en Concepción y se había consolidado en Santiago de Chile, pero en el sur había una fuerte defensa de la posición realista, en combinación con Lima, y con indígenas que no querían pactar con los patriotas. El sector patriota quedó dividido entre el liderazo de Carrera y el de O''Higgins, que impulsó el Tratado de Lircay, una negociación vista por el sector de Carrera como una traición, aunque no comprometía la vocación independentista.

En la derrota de 1814, al emigrar a Cuyo políticamente, San Martín tomó partido por O''Higgins, a quien no conocía personalmente pero de quien tenía excelentes referencias de Juan José Paso a través de la Logia de Caballeros Racionales.

En cambio, Carrera estaba unido a otra tradición: tenía mayor proximidad a sectores proclives con la influencia norteamericana y radicalizó su posición republicana frente a las preferencias monárquicas de los directoriales. Ahí hay otro capítulo de las diferencias.

Hay una paradoja en la historia argentina: San Martín parece ser un militar obligado a la política, y Manuel Belgrano fue un político y económico obligado a lo militar. ¿Cómo sobrelleva San Martín la responsabilidad de convertirse en un actor político decisivo?

San Martín solicitó encabezar la gobernación de Cuyo a instancias de él mismo, porque había decantado en él un diagnóstico: la guerra necesitaba una estrategia ofensiva en territorio no rioplatense.

Aunque ese ejercicio político fue un aprendizaje, su pensamiento tenía sólidos fundamentos políticos derivados de su experiencia en el ejército español y en el desarrollo de la guerra en la península, donde enfrentó desbordes de la plebe, y tomó posición frente a eso.

Ser militar no le impedía conceptualizar los dilemas de un proceso revolucionario en la sociedad y el gran desafío de organizar nuevas nacionalidades. Alí es donde surge con fuerza su idea del orden, porque vio los desbordes populares en Sevilla, los efectos negativos de la Revolución Francesa; si bien le atribuía el origen de los tiempos modernos, no dejaba de lamentar los desbordes.

Él ve en Rosas un principio de orden político

Es lo que une a San Martín con Rosas: no solamente la defensa de la soberanía nacional, sino, sobre todo, como diría Alberdi, Rosas enseñó a obedecer, y eso justifica que San Martín le legara su sable corvo.

Esta constante se mantiene desde su juventud hasta su retiro, y es lo que explica su afinidad con Juan Manuel de Rosas.

A mí me parece una buena idea que el sable de San Martín fuera la pieza más importante de una serie de armas de nuestros patriotas.

Faltaba el de Bustos.

Los cordobeses no tenemos una imagen fidedigna del general Bustos.

Su figura fue muy revalorizada en las últimas épocas.

Lo fue sobre todo en Córdoba, donde se trajeron sus restos desde Santa Fe en la gestión del gobierno de Schiaretti. Hoy Argentina tiene tres o cuatro grandes historiadoras, todas mujeres, y usted está entre ellas. Le agradezco el contacto, y le pido que nos recomiende un libro, una película o una serie.

Ya que habló de historiadoras, hay un libro nuevo de Marcela Ternavasio, que publicó un libro importante de Juan Manuel de Rosas y su construcción de poder. Rosas y San Martín son personajes muy recorridos por la historiografía. Siempre valen la pena; la historia nunca termina de ser escrita y cada historia supone un tiempo presente. Es una buena recomendación.

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