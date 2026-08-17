“Uno más lo estudia y más gigante se nos hace”: el legado de San Martín, en la óptica de un experto

En el marco de la conmemoración de este lunes del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, Rolando Lucero, profesor de Geografía y presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, habló con Cadena 3 desde la provincia cuyana, hasta donde llegó el equipo de “Amamos Argentina”.

Lucero destacó que el conocimiento sobre San Martín se profundiza a medida que se estudian sus documentos y, especialmente, su correspondencia.

“A San Martín uno más lo estudia y más gigantesco se nos hace. San Martín no nos dejó enciclopedias, manuales, libros escritos: lo único que escribió y tenemos de su puño y letra son las máximas a Merceditas”, explicó.

Y agregó: “Todo lo demás que sabemos de él es a través de su correspondencia. Sus cartas son verdadero testimonio: traslada su alma al texto de una carta”.

El especialista señaló que el Instituto Nacional Sanmartiniano cuenta con una extensa recopilación documental que permite profundizar en distintos aspectos de la vida del Libertador.

“El Instituto lleva más de 20 volúmenes sobre documentos para el conocimiento de la historia del Libertador. Yo los trabajo. Más uno profundiza, más uno entra en el trato que tenía con sus amigos”, sostuvo.

Un ejército diverso

Lucero también puso el foco en la composición del Ejército de los Andes y remarcó que no se trataba de una fuerza militar homogénea.

“Los guaraníes formaron parte del Ejército del Libertador. El ejército de San Martín no era como los que tenemos acostumbrados”, explicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de analizar la figura de San Martín dentro del contexto histórico en el que vivió y evitar interpretaciones basadas exclusivamente en parámetros actuales.

“San Martín nace en 1778. El Virreinato del Río de la Plata tenía dos años de existencia cuando nace San Martín. En cambio, el de Perú llevaba tres siglos”, señaló.

Para Lucero, comprender ese contexto permite analizar de otra manera las decisiones del Libertador y las estructuras políticas y sociales que encontró durante sus campañas.

La Guerra del Arauco y el paso por Chile

El profesor también destacó un aspecto que, según consideró, recibe menos atención: la situación que San Martín encontró en Chile y el conflicto entre los mapuches y el poder español.

“España también es importante, pero también el San Martín en el desempeño en Perú, que bastante poco se trabaja el tema. No tenemos que emitir juicio del accionar sanmartiniano con el conocimiento que tenemos hoy: hay que pensarlo con el pensamiento del momento”, sostuvo.

Lucero recordó el plan continental de San Martín, que contemplaba el recorrido desde Buenos Aires hacia Mendoza, luego el cruce de los Andes hacia Chile y finalmente la llegada a Lima.

“Si era tan claro su pensamiento de Buenos Aires a Mendoza, de Mendoza a Santiago y por Valparaíso salir a Lima, ¿por qué tardó más de un año? Se encontró con un conflicto que no tenía demasiado claro, que era la guerra de los mapuches con el poder español”, explicó.

Según detalló, lo que la historiografía chilena conoce como la guerra del Arauco representaba un escenario complejo. Tras la llegada de San Martín a Santiago después de la batalla de Chacabuco, el poder militar español no se encontraba concentrado únicamente en la capital chilena.

“Había un conflicto interno”, resumió.

Lucero explicó además las diferencias entre las poblaciones que habitaban distintas regiones y cómo esas características influyeron en los conflictos de la época.

“Cuando el peninsular llega al valle central chileno, se encuentra con una población agrícola. Eran agricultores: los mapuches. Tanto sabían del valor del suelo que, cuando vino el peninsular a arrebatarles el suelo, lo pelearon”, afirmó.

En contraste, describió a los habitantes de la región del Río de la Plata como un pueblo nómade, de cazadores y pescadores, y sostuvo que San Martín no llegó a comprender en profundidad todo el conflicto que los españoles mantenían con los mapuches.

“Me impactó la lealtad de San Martín a sus principios”

Al referirse a la figura que más lo marcó durante sus investigaciones, Lucero destacó especialmente la fidelidad de San Martín a sus convicciones.

“De San Martín me impactó la lealtad a sus principios. Cuando uno lee a San Martín a corazón abierto, uno se emociona”, expresó.

El especialista comparó además la correspondencia de San Martín con la de otros grandes protagonistas de la historia argentina, como Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi.

“Sarmiento escribía, pero no respetaba los renglones, escribía en diagonal: era un torrente de ideas y no le alcanzaba el movimiento de la mano para escribir. A Sarmiento hay que leerlo como escribe. En cambio, Alberdi escribía en letra gótica. Era lento para expresar sus ideas, y es difícil refutarlo. Hay que leerlo con la velocidad con la que escribe. Eso me pasa con San Martín”, relató.

Y agregó: “Es tan leal a sus principios, a sus convicciones, que cuando recibe oficios o se cartea con De la Serna, hay que entender su pensamiento”.

Para Lucero, esa coherencia también se reflejó en la manera en que San Martín encaró sus campañas: “San Martín no se guardó nada: todo lo entregaba a su entorno. Cruzó un montón de veces la cordillera”.

“San Martín no murió: está entre nosotros”

Finalmente, Lucero destacó la vigencia que mantiene la figura del Libertador.

“San Martín no murió: está entre nosotros. Lo más importante es exaltar que hoy es el día que entró en la gloria, en la inmortalidad”, afirmó.

San Martín murió a los 72 años, el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, Francia, luego de atravesar durante sus últimos años distintos problemas de salud.

“Él era consciente de esa situación”, concluyó Lucero.

Entrevista de "Amamos Argentina" - programa especial desde Mendoza